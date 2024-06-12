Outlook für Windows: weitere E-Mail-Konten hinzufügen

Bei uns wurden der Firmen- und der Google-Kalender automatisch mit importiert.

Hinweis 1: Für Microsoft-365-Abonnenten bietet das neue Outlook noch mehr Funktionen. Dazu gehören der werbefreie Posteingang, zusätzlichen Postfach- und Cloud-Speicher, erweiterte Sicherheitsfeatures und Premium-Funktionen in allen Microsoft-365-Apps. Wie Microsoft-365-Abonnenten bessere E-Mails dank dem Microsoft Editor schreiben, ist hier erklärt.

Hinweis 2: Das neue Outlook für Windows 10 und 11 ist zunächst für Privatpersonen entweder im Microsoft Store unter Windows 11 oder über das Windows-Herbst-Update vom 26. September 2023 erhältlich.