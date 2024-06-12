Das neue Outlook
Outlook für Windows: weitere E-Mail-Konten hinzufügen
Das neue Outlook für Windows 10 und 11 ist ab sofort verfügbar (PCtipp berichtete). Es ist jetzt möglich, mehrere Posteingänge und Kalender in dieser App zu nutzen – einschliesslich Outlook.com, Gmail, Yahoo! Mail, iCloud und IMAP. Letzteres trifft zu, die Autorin konnte bei einem Versuch das IMAP-Konto von Infomaniak Mail hinzufügen.
So fügen Sie weitere E-Mail-Konten hinzu:
- Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Icon (Einstellungen).
- Unter Konten klicken Sie dann auf + Konto hinzufügen.
- Geben Sie die Mailadresse und das Passwort ein.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Um ein anderes E-Mail-Konto als das Primäre auszuwählen, klicken Sie erst auf Verwalten und anschliessend auf Als primäres Konto festlegen.
Bei uns wurden der Firmen- und der Google-Kalender automatisch mit importiert.
Hinweis 1: Für Microsoft-365-Abonnenten bietet das neue Outlook noch mehr Funktionen. Dazu gehören der werbefreie Posteingang, zusätzlichen Postfach- und Cloud-Speicher, erweiterte Sicherheitsfeatures und Premium-Funktionen in allen Microsoft-365-Apps. Wie Microsoft-365-Abonnenten bessere E-Mails dank dem Microsoft Editor schreiben, ist hier erklärt.
Hinweis 2: Das neue Outlook für Windows 10 und 11 ist zunächst für Privatpersonen entweder im Microsoft Store unter Windows 11 oder über das Windows-Herbst-Update vom 26. September 2023 erhältlich.
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