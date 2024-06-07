Outlook für Windows: Nachrichtentext verbessern mit Microsoft Editor

Die in Windows 10 und 11 enthaltene Mail-App wird spätestens 2024 durch Outlook ersetzt. Das neue Outlook lässt sich schon jetzt installieren. Darin enthalten ist auch der Microsoft Editor, der Ihnen beim Verfassen Ihrer Mails helfen soll.

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Für Microsoft-365-Abonnenten bietet das neue Outlook noch mehr KI-Funktionen. Dazu gehören der werbefreie Posteingang, zusätzlichen Postfach- und Cloud-Speicher, erweiterte Sicherheitsfeatures und Premium-Funktionen in allen Microsoft-365-Apps.

Wie Sie den Microsoft Editor öffnen und verwenden, erfahren Sie auf der nächsten Seite.

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Sie können klare, prägnante E-Mails schreiben und intelligente Vorschläge mit integrierter KI erhalten, wichtige Dokumente und Fotos nahtlos und sicher an jede Notiz anhängen. Wenn Sie kein Microsoft-365-Abo besitzen, können Sie nur auf OneDrive-Dateien und Office-Webanwendungen zugreifen. Zudem kann Ihnen Werbung angezeigt werden. Für weitere Tipps hilft der Microsoft-Artikel Erste Schritte mit dem neuen Outlook für Windows weiter.

Hinweis 1: Das neue Outlook für Windows 10 und 11 ist zunächst für Privatpersonen entweder im Microsoft Store unter Windows 11 oder über das Windows-Herbst-Update vom 26. September erhältlich.

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