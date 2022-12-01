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Gaby Salvisberg
1. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.

Nanu?

Outlook: Wo ist das Add-on «Nachricht melden» hingekommen?

Sie hatten in Outlook das Add-on «Nachricht melden» installiert, mit dem Sie Spam- und Phishing-Mails an Microsoft «verpetzen» konnten. Ist es verschwunden? So bekommen Sie es zurück.

Was tun, wenn Sie feststellen, dass in Outlook plötzlich das «Nachricht melden»-Add-in verschwunden ist?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Der Outlook-eigene Spamfilter gehört eher zur unnützen Sorte. Manchmal ist darüber hinaus auch der von der Firma oder Schule eingesetzte Spam- und Phishing-Filter unzureichend. Falls Sie einen Microsoft-Account verwenden und noch etwas mehr Spam- und Betrugsmails ausfiltern wollen, ist der Einsatz des Outlook-Add-ins Report Message eine gute Idee.

Das Add-in haben wir Ihnen hier schon vor bald zwei Jahren vorgestellt: Outlook 2019/365: Spam an Microsoft melden.

Sie haben es vielleicht schon vor einer Weile installiert und immer wieder mal genutzt. Doch plötzlich ist es weg. Was ist passiert?

Lösung: In den meisten Fällen dürften zu strenge Datenschutzeinstellungen verantwortlich sein. Öffnen Sie in Outlook Datei/Optionen. Gleich im Bereich Allgemein geht es zur Schaltfläche Datenschutzeinstellungen. Unter Optional verbundene Erfahrungen pflanzen Sie ein Häkchen ins Kästchen vor Optionale verbundene Erfahrungen aktivieren. Klicken Sie in beiden Einstellungsfenstern auf OK, schliessen Sie Outlook und starten Sie es wieder. Jetzt ist das Nachricht-melden-Add-in wieder da.

Diese Option muss gesetzt sein, damit das Nachricht-melden-Add-in funktioniert

 © Quelle: PCtipp.ch

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Outlook Microsoft Office Phishing Spam Office Internet & Sicherheit
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