Office 365
Outlook, Word, Excel: Wohin ist die Schnellzugriffsleiste verschwunden?
In der «Symbolleiste für den Schnellzugriff» lassen sich oft benötigte Befehle unterbringen, wie zum Beispiel der Zugriff auf die Textbausteine oder auf individuelle Makros. Doch nun ist die Leiste scheinbar aus allen Office-Anwendungen verschwunden.
Lösung: Sie blenden diese bei Bedarf wieder ein. Achten Sie im betroffenen Office-Programm im rechten unteren Bereich des Menübands auf ein kleines Winkelsymbol. Klicken Sie drauf und wählen Sie Symbolleiste für den Schnellzugriff anzeigen.
Nun erscheint die Leiste, befindet sich aber unterhalb des Menübandes. Hätten Sie die Schnellzugriffsleiste gerne wieder oben links im Titelbalken des Fensters? Auch die Schnellzugriffsleiste enthält ein Winkelsymbol. Klappen Sie dieses auf und wählen Sie dort Über dem Menüband anzeigen.
Anschliessend ist die Schnellzugriffsleiste wieder dort, wo sie hingehört. Aufgepasst: Zum Beispiel in Outlook könnte es sein, dass Sie dies fürs Haupt- und z.B. Mail-Verfassen-Fenster separat festlegen müssen.
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