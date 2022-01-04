Outlook, Word, Excel: Wohin ist die Schnellzugriffsleiste verschwunden?

In der «Symbolleiste für den Schnellzugriff» lassen sich oft benötigte Befehle unterbringen, wie zum Beispiel der Zugriff auf die Textbausteine oder auf individuelle Makros. Doch nun ist die Leiste scheinbar aus allen Office-Anwendungen verschwunden.

Lösung: Sie blenden diese bei Bedarf wieder ein. Achten Sie im betroffenen Office-Programm im rechten unteren Bereich des Menübands auf ein kleines Winkelsymbol. Klicken Sie drauf und wählen Sie Symbolleiste für den Schnellzugriff anzeigen.