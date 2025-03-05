Das papierlose Büro, ganz ohne Abo

Die vielleicht wichtigste Einstellung widmet sich jedoch den Export-Favoriten, B. Hier werden die Ziele festgelegt, zu denen eine Datei exportiert wird. Dabei kann es sich um das iCloud-Drive handeln, Bild 3. Aber auch andere Cloud-Dienste werden unterstützt, genauso wie die Speicherung auf dem eigenen NAS. Und schliesslich ist auch der Export via E-Mail oder zur mächtigen Dokumenteverwaltung Paperless-nx möglich. Mit QuickScan lässt sich also ein solider Grundstein für eine papierlose Ablage zulegen.

Info: App für iOS und iPadOS, Deutsch, kostenlos (Spenden werden jedoch gerne genommen), der Download erfolgt im App Store unter go.pctipp.ch/3409.