Apple-Ecke
Das papierlose Büro, ganz ohne Abo
Doch die App gefällt auch durch ihre hohe Zugänglichkeit, den umfassenden Funktionsumfang und – vor allem! – wird sie nicht im Abo angeboten. Besser noch: Die Nutzung ist werbefrei und ohne Einschränkung kostenlos. Der Entwickler bittet lediglich um eine Spende, die zwischen 5 Franken und 100 Franken liegt und als In-App-Kauf getätigt wird. Fairer geht es nicht.
Erste Schritte
Der Start verläuft unaufgeregt, indem auf der ersten Seite einfach auf die grosse Schaltfläche Neuer Scan getippt wird. Die Vorlage wird durch die Kamera erfasst und als Miniatur auf der Startseite angezeigt, Bild 1 A. Ein Tippen auf diesen Eintrag offenbart einige Funktionen zur Optimierung des Scans. Hier wird die Datei ausserdem exportiert, nachdem sie zuerst einer automatischen OCR-Behandlung unterzogen wurde: Die App erkennt also Text im Scan und legt ihn auf einer unsichtbaren, maschinenlesbaren Ebene ab. So lässt sich das PDF später auf anderen Geräten durchsuchen: etwa durch die Windows-Suche oder mit Spotlight auf dem Mac.
Doch das ist erst der Anfang. Noch bevor eine intensive Nutzung ihren Fortgang nimmt, sollten die zahlreichen Einstellungen über das Zahnrad rechts oben angepasst werden B. Hier legen Sie fest, ob Ränder verbessert oder Unterschriften hinzugefügt werden sollen – und vieles andere mehr. Unter Dateiname, Bild 2 A, definieren Sie, nach welchen Kriterien die PDF-Dokumente automatisch benannt werden sollen, etwa mit welchem Datumsformat oder mit Standardtexten.
Die vielleicht wichtigste Einstellung widmet sich jedoch den Export-Favoriten, B. Hier werden die Ziele festgelegt, zu denen eine Datei exportiert wird. Dabei kann es sich um das iCloud-Drive handeln, Bild 3. Aber auch andere Cloud-Dienste werden unterstützt, genauso wie die Speicherung auf dem eigenen NAS. Und schliesslich ist auch der Export via E-Mail oder zur mächtigen Dokumenteverwaltung Paperless-nx möglich. Mit QuickScan lässt sich also ein solider Grundstein für eine papierlose Ablage zulegen.
Info: App für iOS und iPadOS, Deutsch, kostenlos (Spenden werden jedoch gerne genommen), der Download erfolgt im App Store unter go.pctipp.ch/3409.
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