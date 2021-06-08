Parkplatz mit Twint bezahlen – so gehts

1. Aktivieren Sie die Standort-Lokalisierung auf Ihrem Smartphone.

2. Wenn Sie sich mit dem Auto auf dem gewünschten Parkplatz befinden, öffnen Sie die Twint-App.

3. Tippen Sie auf die Registerkarte Twint+.

4. Wählen Sie Parking.

5. In unserem Beispiel wurde die Parkzone, beim Zürcher Freilager, gleich gefunden (übrigens auch die Parkgarage). Wählen Sie das entsprechende durch Antippen aus.

6. Falls Sie den Dienst erstmals nutzen, müssen Sie Ihre Autonummer eingeben.

7. Via Zeituhr können Sie nun die gewünschte Parkzeit einstellen. Die geschätzten Kosten werden direkt angezeigt.

8. Klicken Sie auf Parkticket kaufen.

9. Alternativ: Sollte der Parkplatz nicht gefunden werden, prüfen Sie auf der Parkuhr, ob ein Twint-Kleber mit QR-Code darauf prangt. Diesen können Sie dann mit dem Smartphone scannen.

10. Nach Ablauf der Parkzeit sehen Sie eine Übersicht der Parkdauer, der Kosten und können sich einen Beleg anzeigen lassen. Um die Belastung zu sehen, können Sie in der App auch einfach auf den Tab Verlauf tippen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der ZKB-Twint-Version 7.0.2 durchgeführt.