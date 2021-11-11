Parkticket mit der P+Rail-App bezahlen – so gehts

Hierzu benötigt man die P+Rail-App der SBB. Sie ist kostenlos für Android und iOS erhältlich. Für das rasche Ticketlösen stehen einerseits Kacheln für 1 Stunde (Fr. 1.-) oder 24 Stunden (Fr. 6.-) zur Verfügung. Alternativ kann man andere Zeitdauer wählen. Die Autorin hat als Beispiel in Mettmenstetten (Zürcher Säuliamt) für 2 Stunden ein Ticket gelöst (Fr. 2.-).

Bei der ersten Verwendung der App müssen Sie Ihre Autonummer erfassen. Erledigen Sie dies Zuhause in der warmen Stube, damit dies nicht kurz vor dem Auf-den-Zug-Rennen geschehen muss. Gleiches gilt für das Zahlungsmittel (u.a. Twint verfügbar). Wer ein SwissPass-Login hat, kann sich damit in der App anmelden. Diese Informationen finden Sie via Hamburger-Menü (oben links). Tippen Sie auf die gewünschte Kachel. Beispielsweise bei 1 Stunde geht es fix. Ist die GPS-Ortung aktiviert, wird der P+Rail-Parkplatz automatisch ausgefüllt. Prüfen Sie, ob der gewählte Parkplatz korrekt ist, die Autonummer richtig erfasst wurde und das Zahlungsmittel für Sie stimmt; ausserdem hauptsächlich die Start- und Endzeit des Tickets. Wenn alles passt, tippen Sie auf Ticket für CHF 1.00 kaufen. In unserem Beispiel wurde andere Zeitdauer verwendet. Wählen Sie die Startzeit, tippen Sie auf Weiter zur Endzeit und tippen anschliessend auf Fertig. Prüfen Sie die Angaben und wählen Sie Ticket für CHF X.XX kaufen. Wer die GPS-Ortung nicht verwenden möchte, kann via Lupen-Symbol (Parkplatz finden) nach der Postleitzahl bzw. dem Ort suchen. Ihre bisherigen Tickets finden Sie via Hamburger-Menü und anschliessend via Meine Tickets. Wer regelmässig, beispielsweise fürs Pendeln, P+Rail-Parkplätze verwendet, kann diese unter «meine bevorzugten Parkplätze» speichern.

Hinweis: Die Redaktorin hat mit Twint bezahlt. Dies wurde mit der P+Rail-Version für Android 10 (2.8.8-prod) durchgeführt.

Update 12.11.21: Seit Mai 2021 ist ParkingPay in die P+Rail-App integriert. Sie können somit auf rund 30'000 ParkingPay-Parkplätzen per SBB-Applikation bezahlen. Die Funktion muss nicht aktiviert werden; der Service funktioniert auch ohne GPS-Ortung.