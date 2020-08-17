Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
17. Aug 2020
Lesedauer 3 Min.

Thunderbird

Passwörter einsehen und löschen oder ein Master-Passwort erstellen – so gehts

Eine Leserin versuchte händeringend, das Passwort des Mozilla-E-Mail-Programms Thunderbird zu ändern. PCtipp erklärt.

Sie können die gespeicherten Passwörter - beispielsweise von Ihrem Gmail-Account - hier einsehen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Eine Leserin, die für ihren Mann an uns gelangte, versuchte verzweifelt, das Thunderbird-Passwort zu ändern. PCtipp hat sich dies angeschaut und erklärt.

Hinweis: Ich habe zwei Mailkonten mit Thunderbird verknüpft (GMX und Gmail).

Gespeicherte Passwörter einsehen

  1. Öffnen Sie in Thunderbird das Menü Extras und dann die Einstellungen.
  2. Klicken Sie unter Sicherheit auf die Registerkarte Passwörter.
  3. Klicken Sie auf den Button Gespeicherte Passwörter.

  4. Hier klicken Sie nun unten auf den Button Passwörter anzeigen und bestätigen Sie allenfalls mit Ja.
  5. Nun werden Ihre Passwörter angezeigt.

Masterpasswort erstellen

Ein Masterpasswort in Thunderbird schützt alle gespeicherten Passwörter (in unserem Fall jenes von GMX und Gmail). So gehts:

  1. Öffnen Sie in Thunderbird das Menü Extras und dann die Einstellungen.
  2. Klicken Sie unter Sicherheit auf die Registerkarte Passwörter.
  3. Setzen Sie ein Häkchen bei Master-Passwort verwenden. Nun können Sie eines erfassen. Stellen Sie sicher, dass es ein sicheres Passwort ist und Sie es nicht vergessen.

Ein Masterpasswort schützt alle Ihre Mailkonten-Passwörter. Es sollte daher ein sicheres sein, das Sie aber auch nicht vergessen sollten

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Passwörter löschen

Ja, Sie können die gespeicherten Passwörter löschen (bspw. das von Gmail). Falls Sie diese aber nicht mehr wissen, wird Ihnen dies nicht viel bringen. Denn beim nächsten Starten von Thunderbird werden Sie erneut danach gefragt und müssen es eingeben. In diesem Fall müssen Sie es zuerst z.B. in Ihrem Gmail-Mailprogramm via Passwort-vergessen-Funktion erneuern.

Wenn Sie dann Ihr Gmail-Passwort geändert haben, müssen Sie es nun in Thunderbird neu hinterlegen. So gehts:

  1. Öffnen Sie in Thunderbird das Menü Extras und dann die Einstellungen.
  2. Klicken Sie unter Sicherheit auf die Registerkarte Passwörter.
  3. Klicken Sie auf den Button Gespeicherte Passwörter.
  4. Hier werden die Zugangsdaten für Ihre IMAP- und SMTP-Konten angezeigt (im Screenshot ganz oben GMX und GMail).
  5. Klicken Sie nun auf Alle Entfernen (geht via markieren auch einzeln, aber so gehts schneller). 

  6. Bestätigen Sie im Pop-up-Fenster mit Ja.
Wenn Sie nun Thunderbird erneut starten, werden Sie direkt nach den Zugangsdaten gefragt. Tippen Sie hier z.B. das aktualisierte GMX-Passwort ein.

Hinweis: Dies wurde unter Windows 10 mit der Thunderbird-Desktop-Version 68.11.0 erstellt.

Inhalt

Kommentare

E-Mail Thunderbird Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare