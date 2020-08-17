Passwörter einsehen und löschen oder ein Master-Passwort erstellen – so gehts

Passwörter löschen

Ja, Sie können die gespeicherten Passwörter löschen (bspw. das von Gmail). Falls Sie diese aber nicht mehr wissen, wird Ihnen dies nicht viel bringen. Denn beim nächsten Starten von Thunderbird werden Sie erneut danach gefragt und müssen es eingeben. In diesem Fall müssen Sie es zuerst z.B. in Ihrem Gmail-Mailprogramm via Passwort-vergessen-Funktion erneuern.

Wenn Sie dann Ihr Gmail-Passwort geändert haben, müssen Sie es nun in Thunderbird neu hinterlegen. So gehts:

Öffnen Sie in Thunderbird das Menü Extras und dann die Einstellungen. Klicken Sie unter Sicherheit auf die Registerkarte Passwörter. Klicken Sie auf den Button Gespeicherte Passwörter. Hier werden die Zugangsdaten für Ihre IMAP- und SMTP-Konten angezeigt (im Screenshot ganz oben GMX und GMail). Klicken Sie nun auf Alle Entfernen (geht via markieren auch einzeln, aber so gehts schneller). Bestätigen Sie im Pop-up-Fenster mit Ja.

Wenn Sie nun Thunderbird erneut starten, werden Sie direkt nach den Zugangsdaten gefragt. Tippen Sie hier z.B. das aktualisierte GMX-Passwort ein.

Hinweis: Dies wurde unter Windows 10 mit der Thunderbird-Desktop-Version 68.11.0 erstellt.