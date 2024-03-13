PayPal-App: Geld überweisen an Freunde und Familie

Die App von PayPal wurde gerade komplett überarbeitet. Die App ist kostenlos für Android und iOS über diesen Link verfügbar. Wenn Sie einem Kollegen oder einem Familienmitglied rasch Geld schicken oder es anfordern möchten (wie in Twint), geht das auch via PayPal. Wir möchten einem Kollegen Geld überweisen.

Öffnen Sie die PayPal-App. Tippen Sie auf Senden. Geben Sie oben den Namen oder eine E-Mail-Adresse ein. Oben wählen Sie den zu schickenden Betrag. Unten können Sie wahlweise eine Nachricht schreiben. Tippen Sie auf Weiter. Tippen Sie auf Überprüfen. Hier müssen Sie darauf achten, Für Freunde und Familie auszuwählen. Tippen Sie auf Weiter Kontrollieren Sie, ob bei PayPal-Gebühr tatsächlich 0.00 Franken steht. Vor dem Update wurde der Autorin bei einem Versuch über 5 Franken aufgelistet. Tippen Sie auf Senden.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der PayPal-App-Version 8.46.1 durchgeführt.

Vorsicht: Verwenden Sie diese PayPal-Bezahlmethode ausschliesslich für Zahlungen an Freunde und Bekannte. Falls Sie von einem Onlinehändler gebeten werden, ein bei ihm gekauftes Produkt über den «Freunde und Familie»-Dienst zu bezahlen, könnte es sich um einen Betrugsversuch handeln. Denn mit dieser Bezahlmethode entfällt der Käuferschutz. Lesen Sie zu diesem Thema auch «Fake-Shops betrügen auch mit Paypal-Zahlungen» und «Die typischen Betrugsmaschen auf Kleinanzeigen-Portalen».