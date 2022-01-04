Ein PC für alle – so richten Sie mehrere Benutzerkonten ein

Standardprogramme

Der eine surft lieber mit Google Chrome, die andere will ihren Firefox nicht hergeben und vielleicht ist da noch die dritte Person, die alles mit Microsoft Edge machen will. Oder jemand ist ein LibreOffice-Fan und bearbeitet Word-Dateien grundsätzlich mit diesem, während ein anderer hierfür zu Microsoft Word greift. Sie können auf einem Mehrbenutzersystem alle Programme für alle Benutzer installieren. Welches davon später die Standardanwendung für Office-Dateien oder fürs Web-Surfen sein soll, bestimmen Sie selbst: Start/Einstellungen/Apps/Standard-Apps. Dies klappt aber nur, wenn alle ihr eigenes Windows-Konto haben.

Eigene Dateien

Es ist ärgerlich, wenn eine andere Person aus Versehen Dateien löscht oder überschreibt, die Sie noch gebraucht hätten. Mit einem eigenen Benutzerkonto passiert dies nicht. Alle Benutzer Ihres Computers haben eigene Ordner fürs Speichern von Bildern, Dokumenten, Musikstücken und mehr.

Eigene Mailkonten

Nicht zuletzt haben verschiedene Nutzerinnen und Nutzer auch unterschiedliche Konten, seien es Mailkonten oder Cloud-Speicher-Konten wie Google Drive oder OneDrive. Damit niemand aus Versehen mit dem Mailkonto eines anderen Benutzers in der Gegend herum mailt, richten Sie innerhalb der getrennten Windows-Konten auch die Mailkonten separat ein. Und auch die lassen sich je nach Geschmack jedes Nutzers entweder in der mitgelieferten Windows-Mailanwendung oder im zusätzlich installierten Outlook oder Thunderbird verwalten.

Falls man nebst dem persönlichen dennoch zusätzlich ein gemeinsames Mailkonto verwendet, lässt sich dieses in mehr als einem Nutzerkonto einrichten. Sofern das Mailprotokoll IMAP genutzt wird (was inzwischen wohl alle Provider bieten), synchronisiert es die empfangenen und versandten Mails sowieso. Fritz und Hanna Muster können damit problemlos auch den gemeinsamen Mailaccout namens familiemuster@example.com unter ihren eigenen Windows-Konten verwalten und sind immer auf dem neusten Stand. Und sie können hierfür sogar unterschiedliche Mailprogramme verwenden.

Sicherheit

Wenn Sie schon dabei sind, sich über das Erstellen verschiedener Nutzerkonten Gedanken zu machen, widmen Sie sich auch dem Aspekt der Sicherheit. Unter Windows hat ein Benutzerkonto mit Administratorrechten vollen Zugriff auf praktisch alle Bereiche des Systems. Ein Virus oder ein Trojaner, der sich während der Arbeit mit Admin-Rechten einnistet, kann von denselben Rechten profitieren und viel mehr Schaden anrichten.

Erwägen Sie darum, für Installationen und Wartungsarbeiten ein separates Konto mit Administratorrechten (zum Beispiel Hanna Muster Admin) zu erstellen, während Sie im Alltag mit einem gewöhnlichen Benutzerkonto arbeiten.

So gehts Schritt für Schritt

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