Wenn der PC nach Standby die externe Harddisk «vergisst»

Sie wecken morgens Ihr Notebook aus dem Standby und stellen fest: Obwohl Ihre USB-Platte die ganze Zeit eingestöpselt war, zeigt Windows sie im Windows-Explorer nicht mehr an. Die Platte wird erst wieder erkannt, wenn Sie diese aus- und wieder einstecken. Das muss nicht sein.

Die Ursache liegt meistens in den Windows-eigenen Energiespareinstellungen. Denn diese schicken die Platte in den Standby-Modus und vergessen dann oftmals, sie ebenfalls aufzuwecken, sobald der Rechner wieder wach wird.

Lösung: Das geht unter Windows 7, 8 und 10 genau gleich: Besuchen Sie die Systemsteuerung und schalten Sie darin oben rechts allenfalls auf «Kleine Symbole». Öffnen Sie die Energieoptionen. Klicken Sie darin in der linken Spalte auf Energiesparmodus ändern und darin wiederum auf Erweiterte Energieeinstellungen ändern. Oben sollte das aktuell gewählte bzw. aktive Profil ausgewählt sein. Klappen Sie nun den Zweig USB-Einstellungen/Einstellung für selektives USB-Energiesparen auf. Ändern Sie hier die Einstellung von «Aktiviert» auf «Deaktiviert». Klicken Sie auf Übernehmen und auf OK.