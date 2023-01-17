PDF-Dateien nur lesen, nicht speichern

Sie klicken im Firefox auf einen PDF-Link. Doch statt das PDF einfach zu öffnen, wird die Datei trotzdem heruntergeladen. Oder es erscheint jedes Mal eine Rückfrage, was mit der Datei zu tun sein.

Soll Firefox PDFs immer gleich öffnen, versuchen Sie es folgendermassen.

Lösung: Öffnen Sie übers Drei-Striche-Menü oben rechts das Firefox-Menü und gehen Sie zu den Einstellungen. Scrollen Sie etwa die Hälfte herunter, bis Sie zum Abschnitt «Dateien und Anwendungen» stossen. Setzen Sie zuerst unter Downloads die Option «Jedes Mal nachfragen, wo eine Datei gespeichert werden soll». Nun machen Sie darunter, in der Liste der Dateitypen, den Eintrag Portable Document Format (PDF) ausfindig. Schalten Sie ihn zunächst ebenfalls auf «Jedes Mal nachfragen». Damit haben wir vorübergehend wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was Sie wollen.