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Gaby Salvisberg
17. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

PDF-Dateien nur lesen, nicht speichern

Mit diesen Tipps legen Sie fest, ob Ihr Firefox-Browser PDF-Dateien herunterlädt oder diese direkt anzeigt.
Die Firefox-Einstellungen betreffend Download oder Anzeige verschiedener Dateitypen

Die Download-Optionen in den Firefox-Einstellungen

© Quelle: PCtipp.ch

Sie klicken im Firefox auf einen PDF-Link. Doch statt das PDF einfach zu öffnen, wird die Datei trotzdem heruntergeladen. Oder es erscheint jedes Mal eine Rückfrage, was mit der Datei zu tun sein.

Soll Firefox PDFs immer gleich öffnen, versuchen Sie es folgendermassen.

Lösung: Öffnen Sie übers Drei-Striche-Menü oben rechts das Firefox-Menü und gehen Sie zu den Einstellungen. Scrollen Sie etwa die Hälfte herunter, bis Sie zum Abschnitt «Dateien und Anwendungen» stossen. Setzen Sie zuerst unter Downloads die Option «Jedes Mal nachfragen, wo eine Datei gespeichert werden soll». Nun machen Sie darunter, in der Liste der Dateitypen, den Eintrag Portable Document Format (PDF) ausfindig. Schalten Sie ihn zunächst ebenfalls auf «Jedes Mal nachfragen». Damit haben wir vorübergehend wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was Sie wollen.

Die Download-Optionen in den Firefox-Einstellungen

 © Quelle: PCtipp.ch

Öffnen Sie jetzt ab einer Webseite eine PDF-Datei. Damit erscheint – wie eingestellt – die entsprechende Rückfrage. Schalten Sie darin aber jetzt auf Öffnen mit Firefox und auf «Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen». Dies sollte die Einstellung dauerhaft aufs gewünschte Verhalten ändern. Angeklickte PDFs öffnen sich so künftig direkt in Firefox.

Schalten Sie im Rückfrage-Dialog auf die gewünschte Option um und setzen Sie das Häkchen bei «Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen»

 © Quelle: PCtipp.ch

Oder irritiert es Sie, dass die PDFs auch beim direkten Öffnen trotzdem heruntergeladen werden? Firefox kann die PDF-Dateien nicht öffnen, ohne sie zuvor herunterzuladen. Das kann im Download-Ordner stattfinden oder in einem temporären Ordner. Der Ordner lässt sich in den Einstellungen festlegen.

Hinweis: Der Artikel erschien ursprünglich am 30.08.2013 und wurde im Januar 2023 an neuere Firefox-Versionen angepasst. (PCtipp-Forum)

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