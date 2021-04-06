PDF-Dokumente betrachten, erstellen, zusammenführen

Die traditionelle Königin unter den PDF-Bearbeitungsprogrammen ist das Original: also eines der kostenpflichtigen Acrobat-Programme von Adobe. Für die meisten Ansprüche – auch fortgeschrittener Anwender – tut es aber auch eine Gratis-Software. Früher haben wir an dieser Stelle den Foxit Reader von foxitsoftware.com/de/pdf-reader empfohlen, Bild 2. Diese Empfehlung müssen wir zumindest fürs Erstellen von PDFs zurücknehmen, denn die Gratisversion des aktuellen Foxit Readers unterstützt seit Version 10 kein PDF-Erstellen mehr, siehe hierzu auch die Info unter «Issues Addressed in Foxit Reader 10.0.0.35798» von Foxitsoftware. In deren Benutzerforum hat sich die Wut vieler bisheriger Foxit-User entladen, denn die PDF-Erstell-Funktion wurde beim Update mehr oder weniger kommentarlos entfernt. Ihn können Sie also nur noch zum Betrachten und Kommentieren von PDFs benutzen.

Alternativen zum Foxit Reader: Falls der Microsoft-eigene PDF-Treiber nicht reicht, probieren Sie es mit einer der Alternativen. Hier käme zum Beispiel der BullZip PDF Printer in Frage. Er bietet rudimentäre PDF-Funktionen, die aber einen Tick mehr bieten als Microsofts eigenes Print to PDF. Nach der Installation bindet er sich ebenfalls als virtueller Druckertreiber ins System ein. Ab dann können Sie aus jedem beliebigen Programm den Bullzip PDF Printer als Drucker wählen und darüber PDF-Dokumente erstellen. Sie finden bei den Eigenschaften dieses virtuellen Treibers Funktionen, die im Microsoft-eigenen Treiber fehlen, primär die Auswahl von Farbe oder Graustufen. Rufen Sie die Bullzip PDF Printer Optionen aus dem Startmenü auf, bieten sich Ihnen weitere Einstellungsmöglichkeiten.

Noch ein paar Einstellungen mehr haben Sie bei doPDF von den Machern von Nova. Hier entdecken Sie nebst der Farbangabe auch die Auflösung und Skalierung direkt in den Druckereigenschaften. Auch dieses bietet via Startmenü unter doPDF 10 Getting started eine deutschsprachige Oberfläche für weitere Optionen.

Ebenfalls interessant und wesentlich vielseitiger ist der PDF24 Creator: Bei der Installation können Sie den Fax-Drucker weglassen, falls Sie keine Faxmeldungen ab Ihrem PC versenden wollen. Möchten Sie anstelle von PDF24 weiterhin ihren bisherigen PDF-Reader (z.B. Foxit) zum Anzeigen von PDFs verwenden, deaktivieren Sie bei «Zusätzliche Aufgaben auswählen» die Option PDF Reader als Standard festlegen. Die Software ist etwas gewöhnungsbedürftig. Stellen Sie diese via Einstellungen/PDF-Drucker so ein, dass die Datei beim Drucken im Assistenten geöffnet wird. In diesem klicken Sie auf Speicherprofile, worauf Sie unten via Neu ein persönliches Profil erstellen, mit exakt den gewünschten PDF-Eigenschaften, sofern keins der bestehenden Profile passt. Jenes lässt sich fortan nach dem Drucken auf den PDF24-Treiber im Assistenten auswählen und direkt anwenden.

Mit PDF-Seiten jonglieren • Was ist XPS/OXPS?

Mit PDF-Seiten jonglieren

Die Inhalte einer einzelnen PDF-Seite können Sie mit keinem der Gratiswerkzeuge verändern (dazu brauchen Sie Adobes Acrobat). Das ist auch meist nicht nötig. Was aber häufig hilfreich wäre: Ein Werkzeug, mit dem Sie einzelne Seiten aus einem PDF-Dokument entfernen oder hinzufügen können. Oder eines, mit dem sich mehrere PDFs zu einer einzigen Datei zusammenkleben lassen. Dafür eignet sich ein anderes Gratisprogramm: PDFSam Basic Edition von pdfsam.org/de. Der Name steht für «PDF Split and Merge», also «PDF unterteilen und zusammenführen», Bild 3. Die Anwendung ist weitgehend selbsterklärend und kommt mit einer deutschsprachigen Bedienoberfläche daher. Ideal, um mit dem Jonglieren von PDF-Seiten sofort loszulegen.