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Gaby Salvisberg
19. Jan 2009
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

PDF-Formular nicht speicherbar

Problem: Ich arbeite mit einem PDF-Formular unseres Versicherers. Nun kann ich meine eingegebenen Daten nicht speichern lassen. Am oberen Rand steht: «Sie können die in dieses Formular eingegebenen Daten nicht speichern». Via «Datei/Kopie speichern» legt es eine unausgefüllte Kopie ab. Ich könnte das Formular inkl. Daten nur ausdrucken. Weiss jemand eine Lösung für mein Problem?

Die Freeware doPDF erzeugt PDFs aus allem, was sich drucken lässt.

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das ist so, weil die Sicherheitseinstellungen des PDF-Formulars entsprechend gesetzt sind. Das kann nur der Autor des PDFs ändern - sprich: die Versicherung.

Die Freeware doPDF erzeugt PDFs aus allem, was sich drucken lässt.

 © Quelle: PCtipp.ch

Es gibt allerdings die Möglichkeit, einen PDF-Writer oder den PDFCreator zu nutzen. Diese Programme installieren sich als virtuelle Drucker, deren Ausgabe keine Papierblätter, sondern PDF-Dokumente sind. So können Sie das ausgefüllte Formular im Adobe Reader über das Druckmenü als neue PDF-Datei «ausdrucken» bzw. speichern.

Im PCtipp-Downloadbereich gibt es diverse Gratisprogramme für diesen Zweck: Kürzlich neu hinzugekommen ist doPDF (siehe Screenshot), schon länger im Downloadbereich vorhanden sind PDFCreator und FreePDF XP. (PCtipp-Forum)

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PDF Backup Cloud Drucker Internet Kummerkasten Office Internet & Sicherheit Windows & PC
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