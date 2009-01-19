19. Jan 2009
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
PDF-Formular nicht speicherbar
Problem: Ich arbeite mit einem PDF-Formular unseres Versicherers. Nun kann ich meine eingegebenen Daten nicht speichern lassen. Am oberen Rand steht: «Sie können die in dieses Formular eingegebenen Daten nicht speichern». Via «Datei/Kopie speichern» legt es eine unausgefüllte Kopie ab. Ich könnte das Formular inkl. Daten nur ausdrucken. Weiss jemand eine Lösung für mein Problem?
Lösung: Das ist so, weil die Sicherheitseinstellungen des PDF-Formulars entsprechend gesetzt sind. Das kann nur der Autor des PDFs ändern - sprich: die Versicherung.
Es gibt allerdings die Möglichkeit, einen PDF-Writer oder den PDFCreator zu nutzen. Diese Programme installieren sich als virtuelle Drucker, deren Ausgabe keine Papierblätter, sondern PDF-Dokumente sind. So können Sie das ausgefüllte Formular im Adobe Reader über das Druckmenü als neue PDF-Datei «ausdrucken» bzw. speichern.
Im PCtipp-Downloadbereich gibt es diverse Gratisprogramme für diesen Zweck: Kürzlich neu hinzugekommen ist doPDF (siehe Screenshot), schon länger im Downloadbereich vorhanden sind PDFCreator und FreePDF XP. (PCtipp-Forum)
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