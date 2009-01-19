PDF-Formular nicht speicherbar

Es gibt allerdings die Möglichkeit, einen PDF-Writer oder den PDFCreator zu nutzen. Diese Programme installieren sich als virtuelle Drucker, deren Ausgabe keine Papierblätter, sondern PDF-Dokumente sind. So können Sie das ausgefüllte Formular im Adobe Reader über das Druckmenü als neue PDF-Datei «ausdrucken» bzw. speichern.

Im PCtipp-Downloadbereich gibt es diverse Gratisprogramme für diesen Zweck: Kürzlich neu hinzugekommen ist doPDF (siehe Screenshot), schon länger im Downloadbereich vorhanden sind PDFCreator und FreePDF XP. (PCtipp-Forum)