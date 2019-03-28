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Gaby Salvisberg
28. Mär 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

PDF-Volltextsuche mit Foxit Reader

Der kostenlose Foxit-Reader enthält eine einfache Volltextsuche für PDF-Inhalte.

Die Dateisuche im Foxit Reader

© Quelle: PCtipp.ch

Der Foxit Reader ist eine kostenlose Alternative zum Adobe Reader und dient dem Lesen von PDF-Dateien. Er enthält Funktionen zum Kommentieren von PDFs und auch eine Volltextsuche.

Öffnen Sie den Foxit Reader. Oben rechts sehen Sie ein Suchfeld, das fürs Durchsuchen des aktuell geöffneten Dokuments gedacht wäre. Klicken Sie jedoch links davon auf das kleine Such-Icon, öffnet sich die Dateisuche. Tippen Sie das Wort, das in den Dokumenten vorkommen muss, ins Feld (z.B. «Melissa») und wählen Sie gleich oberhalb im Ausklappmenü den Ordner, der durchsucht werden soll. Falls der Ordner nicht direkt erscheint, greifen Sie im Ausklappmenü zu Durchsuchen und navigieren zum Ordner. Es wird im angegebenen Ordner und in den darin enthaltenen Unterordnern gesucht. Wählen Sie die Option Übereinstimmung eines oder mehrerer Wörter und klicken Sie auf Suchen.

Die Dateisuche im Foxit Reader

 © Quelle: PCtipp.ch

Geben Sie der Suche Zeit! Solange die Schaltfläche mit «Beenden» beschriftet ist, ist die Suche noch im Gange. Klicken Sie noch nichts an, bis sich die Schaltfläche zu «Neue Suche» ändert. Erst dann ist die Suche abgeschlossen.

In der rechten Spalte erscheint nach und nach das Suchresultat. Falls in derselben Datei mehrere Fundstellen entdeckt werden, sehen Sie diese aufgelistet, wenn Sie die Fundstelle via Plus-Zeichen aufklappen.

Hier sind die Suchresultate aufgelistet

 © Quelle: PCtipp.ch

Nicht erschrecken, falls nach dem Klick auf eine Fundstelle plötzlich die Spalte mit dem Suchresultat verschwindet. Klicken Sie oben einfach wieder aufs Suchen-Icon, dann erscheint die Liste mit den Suchresultaten wieder.

Tipps: Sie können eine Volltextsuche nach PDF-Dateien auch per Windows-Explorer bzw. Datei-Explorer durchführen, sofern eine entsprechende Suchhilfe installiert ist. Ob Sie eine solche haben und wie das funktioniert, lesen Sie in diesem Artikel: Volltextsuche in PDF-Dateien.

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