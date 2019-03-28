PDF-Volltextsuche mit Foxit Reader

Der Foxit Reader ist eine kostenlose Alternative zum Adobe Reader und dient dem Lesen von PDF-Dateien. Er enthält Funktionen zum Kommentieren von PDFs und auch eine Volltextsuche.

Öffnen Sie den Foxit Reader. Oben rechts sehen Sie ein Suchfeld, das fürs Durchsuchen des aktuell geöffneten Dokuments gedacht wäre. Klicken Sie jedoch links davon auf das kleine Such-Icon, öffnet sich die Dateisuche. Tippen Sie das Wort, das in den Dokumenten vorkommen muss, ins Feld (z.B. «Melissa») und wählen Sie gleich oberhalb im Ausklappmenü den Ordner, der durchsucht werden soll. Falls der Ordner nicht direkt erscheint, greifen Sie im Ausklappmenü zu Durchsuchen und navigieren zum Ordner. Es wird im angegebenen Ordner und in den darin enthaltenen Unterordnern gesucht. Wählen Sie die Option Übereinstimmung eines oder mehrerer Wörter und klicken Sie auf Suchen.