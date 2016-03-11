PDF-Vorschau im Windows-Explorer fehlt plötzlich

Doch seit einem Systemwechsel oder seit einer Neuinstallation des Adobe Readers DC ist nur noch das PDF-Icon der Dateien zu sehen. Dies, obwohl beispielsweise Bilder sowie Word- und Excel-Dateien nach wie vor mit der Vorschau erscheinen. Was ist passiert?

Adobe hat dies offenbar aus dem aktuellen Reader entfernt, wie in einem Beitrag im Adobe-Forum zu lesen ist. Zitat: «We had to remove the thumbnail preview functionality from Acrobat and Reader DC for technical reasons. We know there are users who value it but certain design considerations forced us to make this Change.»

Lösung: Wenn Sie im Windows-Explorer lieber die PDF-Vorschau anstelle des nichtssagenden PDF-Icons hätten, muss eine andere Anwendung für die Vorschaubilder sorgen. Installieren Sie zum Beispiel zusätzlich zum Adobe Reader den Foxit-Reader (oder an dessen Stelle).

Installieren Sie ihn mit den Standardoptionen. Sobald das erledigt ist, ist dieser in Zukunft für die PDF-Vorschau im Windows-Explorer zuständig. Falls Sie aus irgendwelchen Gründen fürs eigentliche Öffnen der PDFs weiterhin den Adobe Reader verwenden wollen, geht das auch: Klicken Sie mit Rechts auf eine PDF-Datei und gehen Sie zu Öffnen mit/Andere App auswählen. Setzen Sie das Häkchen bei «Immer öffnen mit» und wählen Sie den Adobe Reader. Die durch den Foxit-Reader hinzugefügte PDF-Vorschau im Windows-Explorer bleibt erhalten, auch wenn dieser nicht das Standardanzeigeprogramm für PDFs ist. (PCtipp-Forum)