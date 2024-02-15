PDFs richtig schützen und verschlüsseln

PDF verschlüsseln

Die Verschlüsselung dient hingegen dazu, die Einsicht in ein PDF zu verhindern. Wählen Sie ebenfalls im Menü Ablage den Befehl Berechtigungen bearbeiten. Auch hier wird das Eigentümerpasswort benötigt. Zusätzlich ­legen Sie ein weiteres Kennwort fest, Bild 1 C, das für das Öffnen der Datei benötigt wird.

Die Kennwörter können voneinander abweichen. Wer nur das Kennwort zum Öffnen besitzt, kann damit keine Einstellungen ändern; das bleibt dem Besitzer des Eigentümerpassworts vorbehalten. Er könnte auch ein Kennwort für das Öffnen aushändigen und das PDF trotzdem mit Einschränkungen belegen.

Restriktionen umgehen

Zwischen den Einschränkungen und dem Kennwort zum Öffnen gibt es einen elementaren Unterschied. Die Einschränkungen lassen sich mit der passenden Software innerhalb eines Wimpernschlags aushebeln – und das degradiert diese vermeintliche Schutzfunktion zu einer unverbindlichen Empfehlung. Zu diesem Zweck werden im Internet zahlreiche Programme angeboten, die jedoch gerne 20 Franken und mehr kosten.

Eine günstige Lösung bietet die Software PDF Unlocker Expert, die Sie für 5 Franken im Mac-App-Store unter go.pctipp.ch/3272 erhalten. Die Oberfläche ist so hässlich wie die Nacht und die Software wurde seit über sieben Jahren nicht mehr aktualisiert. Dennoch entfernt sie die Einschränkungen auch heute noch unter macOS 14.

PDF knacken

Doch um den Zugang zu einem verschlüsselten PDF zu erlangen, ist sehr viel mehr nötig. Die Verschlüsselung kann nicht umgangen, sondern das Kennwort muss erraten werden. Wenn das nicht funktioniert, wars das.

Im Internet gibt es Programme, die das Knacken durch die Brute-Force-Methode versprechen, also durch das blindwütige Versuchen aller möglichen Zeichenkombinationen. Doch wenn das Kennwort auch nur halbwegs klug gewählt wird, beissen sich diese Programme allesamt die Zähne daran aus.