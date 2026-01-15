Für ein persönliches Webarchiv

Wir alle wissen: Das Web ist kurzlebig. Eine Webseite, die gestern noch existierte, hat sich gerade verabschiedet. Oder ihr Inhalt wurde soweit verändert, dass die besten Informationen weg sind. Vielleicht möchte man aber dauerhaft wissen, welcher Preis auf einer Produktseite an einem bestimmten Tag verlangt wurde, um ihn später mit einer (vermeintlichen) Aktion zu vergleichen. Kurz, der Inhalt einer Website soll eingetütet und für die Ewigkeit konserviert werden – mit allen Texten, Bildern und sogar Schriften, die ihn ausmachen.

Genau das leistet die Erweiterung SingleFile for Safari. Auf Knopfdruck speichert sie den gesamten Inhalt in einer einzelnen HTML-Datei im Downloads-Ordner. Anschliessend lässt sich die Datei in jedem beliebigen Webbrowser öffnen – entweder für Referenzzwecke oder um im Nachhinein Bilder und Texte herauszukopieren, indem diese mit der rechten Maustaste angeklickt, werden.

Installation

Die Anwendung respektive Erweiterung wird aus dem Mac App Store geladen. Nach der Installation starten Sie Safari. Öffnen Sie in den Einstellungen den Bereich Erweiterungen, Bild 1 A, und aktivieren Sie SingleFile mit allen Rechten B. Denn die Funktion bedingt, dass die Erweiterung alle Websites lesen kann.