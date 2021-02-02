2. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.
Videokonferenz-Tipp
Personen ohne Skype-Konto einladen – so gehts
Wer seit dem ersten Shutdown vergangenen Frühling nicht zu Zoom gewechselt hat oder beruflich Microsoft Teams verwendet, nutzt oft Skype. Sie können aber auch Personen einladen, die Skype nicht verwenden.
- Öffnen Sie Skype auf Ihrem PC.
- Klicken Sie auf den Button Besprechung.
- Wählen Sie hier Eine Besprechung veranstalten.
- Bei Link teilen und Andere einladen klicken Sie auf das Kopieren-Symbol rechts, um den Link zu kopieren. Alternativ kann man auf Einladung zum Teilen gehen und dort nicht nur dasselbe erledigen, sondern auch wählen, über welches Programm der Link geteilt werden soll, beispielsweise per Outlook, Gmail oder Facebook.
- Die andere Person, welche kein Skype-Konto hat, kann nun über diesen Link an der Besprechung teilnehmen (als Gast).
Tipp: In der mobilen (Android-)Version tippen Sie auf das Videokamera-Symbol und dort auf Link kopieren.
Hinweis: Dies wurde mit Skype für Windows (Version 8.68.0.96) durchgeführt.
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