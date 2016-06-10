Pfad einfügen in OpenOffice.org/LibreOffice

In der Textverarbeitung (Writer) gehen Sie zu Einfügen/Feldbefehl. Falls der Dateiname hier im Menü nicht direkt erscheint, klicken Sie auf Weitere Felder, dann zeigt OOo/LO Ihnen eine Liste mit möglichen Feldern. Wählen Sie im vordersten Reiter Dokument den Eintrag Dateiname, dann finden Sie dahinter die Varianten mit oder ohne Erweiterung sowie mit oder ohne Pfadangabe.

Falls Sie im Writer den Dateinamen oder Pfad in der Kopf-/Fusszeile brauchen: Öffnen Sie Format/Seite und aktivieren Sie mittels «einschalten» die Kopf- oder Fusszeile. Um deren Inhalt zu bearbeiten klicken Sie danach doppelt in den Bereich, in welchem sich jetzt die Kopf- oder Fusszeile befinden sollte. Das Einfügen des Felds geht dann wie gehabt via Einfügen/Feldbefehl.

Geht es um die Tabellenkalkulation Calc? Hier ist das leider ziemlich gut versteckt. Wollen Sie den Dateinamen oder Pfad in der Kopf- oder Fusszeile haben?