Pfad für Speichern und Öffnen definieren

Diese Möglichkeit gibt es. Unter dem Punkt Extras/Optionen finden Sie den Eintrag in der Karte unter Speicherort für Dateien. In fast allen Office Programmen kann der Ordner selbst definiert werden. Sie können auf einer Partition einen Ordner erstellen und diesen im Word anschliessend als Ihren Ordner definieren. Wenn Sie nun ein Dokument öffnen oder speichern wollen, erscheint immer als erstes dieser Ordner.