Pfeile, Kreise und Rahmen zeichnen in Photoshop Elements

Tipp: Soll es genau ein Quadrat oder Kreis sein, drücken Sie beim Ziehen des Rechtecks bzw. der Ellipse einfach noch die Shift-Taste (DE-Tastaturen: Umschalt). Damit bleibt das Seitenverhältnis gleich. Öffnen Sie nun im Menü Bearbeiten den Punkt Kontur füllen.

Legen Sie oben fest, wie breit der Rahmen sein soll, zum Beispiel «3 Px». Klicken Sie darunter ins Farbfeld und wählen Sie die gewünschte Farbe aus. Die «Position» bestimmt, ob Sie die drei ersten Pixelreihen innerhalb oder ausserhalb des Rahmens meinen oder ob der Rahmen sowohl Pixel inner- als auch ausserhalb enthalten soll. Das wars eigentlich schon! Die Füllmethode gibt Ihnen noch Zugriff auf ein paar Effekte.

Pfeil: Klicken Sie auf die Formen, dann finden Sie hier auch den Linienzeichner. Legen Sie unten die Breite (z.B. 6 Px) und die Farbe fest. Bei «Pfeilspitze» schnappen Sie sich z.B. «Am Ende».