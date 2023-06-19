Philips-Hue-Lampe zu Google Home hinzufügen und mit Google Assistant steuern

Wer smarte Geräte in seinem Zuhause gerne über einen Sprachassistenten wie Google Assistant bedient, möchte dies vielleicht auch auf Glühlampen aus der Philips-Hue-Serie anwenden.

In der Philips-Hue-App

Öffnen Sie die Philips-Hue-App (wenn Sie keine Bridge haben). Wenn Sie die Lampe neu zur App hinzufügen, werden Sie am Ende gefragt, welchen Sprachassistenten Sie einrichten möchten. Falls Ihre Lampen bereits alle zur Philips-Hue-App hinzugefügt sind, gehen Sie zu Einstellungen und dort zu Sprachassistenten. Tippen Sie auf Google Home. Anschliessend werden Sie darauf hingewiesen, dass Hue-Lampen, die Sie zu Google Home hinzufügen möchten, im selben Zimmer erkennbar sein müssen wie z. B. Ihr Google Home oder ein Google-Nest-Gerät. Tippen Sie auf Erkennbar machen. Danach werden Sie auf die Google-Home-App verwiesen, die Sie direkt via Button Google-Home-App öffnen wählen können. Die Suche nach dem Licht wird direkt gestartet. Folgen Sie der Anleitung auf dem Display.

Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der Hue-App-Version 4.44.0 durchgeführt.