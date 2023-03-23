23. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
Smart Home
Philips Hue: smarte Lampen aktualisieren – so gehts
Auch vernetzte Lampen gilt es ab und an zu aktualisieren. Geregelt wird dies über die Hue-App von Philips.
Smarte Geräte enthalten für die Steuerung eine Software, oft auch als Firmware bezeichnet. Das gilt auch für die smarten Hue-Lampen von Philips. So aktualisieren Sie diese via Hue-App:
- Nach dem Öffnen der Hue-App tippen Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Wählen Sie den Menüpunkt Lampen.
- Wählen Sie ein Leuchtmittel aus.
- Nun finden Sie den Menüpunkt Aktualisieren.
- Konto noch einrichten: Sollte dies bei Ihnen anders aussehen: Es ist nötig, ein Hue-Konto zu erstellen. Tippen Sie auf Hue Konto hinzufügen, um sich zu registrieren. Via E-Mail erhalten Sie einen Bestätigungslink. Melden Sie sich danach in der Hue-App an. Schliessen Sie die Einrichtung ab und tippen auf Fortsetzen.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der Hue-App-Version 4.38.0 (12434) durchgeführt.
Falls Sie noch die Philips-Hue-Bluetooth-App verwenden – so wechseln Sie zur zentralen Hue-App.
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