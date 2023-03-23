Philips Hue: smarte Lampen aktualisieren – so gehts

Smarte Geräte enthalten für die Steuerung eine Software, oft auch als Firmware bezeichnet. Das gilt auch für die smarten Hue-Lampen von Philips. So aktualisieren Sie diese via Hue-App:

Nach dem Öffnen der Hue-App tippen Sie auf die Registerkarte Einstellungen. Wählen Sie den Menüpunkt Lampen. Wählen Sie ein Leuchtmittel aus. Nun finden Sie den Menüpunkt Aktualisieren. Konto noch einrichten: Sollte dies bei Ihnen anders aussehen: Es ist nötig, ein Hue-Konto zu erstellen. Tippen Sie auf Hue Konto hinzufügen, um sich zu registrieren. Via E-Mail erhalten Sie einen Bestätigungslink. Melden Sie sich danach in der Hue-App an. Schliessen Sie die Einrichtung ab und tippen auf Fortsetzen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der Hue-App-Version 4.38.0 (12434) durchgeführt.

Falls Sie noch die Philips-Hue-Bluetooth-App verwenden – so wechseln Sie zur zentralen Hue-App.