Philips Hue vs. Ikea Trådfri

Hier werden auf Wunsch nicht nur Lichter geschaltet, sondern auch die Rollos heruntergelassen oder Lautsprecher aktiviert. Damit nimmt die App viel von dem vorweg, was unter Hue nur mit einem Umweg über Apple HomeKit, Alexa oder Google Home möglich ist.

Mischmasch

Und so stellt sich nur noch die Frage, ob und wie sich beide Systeme mischen lassen. Der einfachste Weg führt dabei über die smarten Assistenten, die sich sowohl mit Hue als auch mit Trådfri verstehen: Google Home, Apples HomeKit und Amazon Alexa, wobei in jedem Fall die Bridge oder das Gateway als Bindeglied vorhanden sein muss. Anschliessend werden alle Geräte der beiden Systeme zum Beispiel in HomeKit vereint und gemeinsam gesteuert.

Ganz nebenbei werden weiterführende Automationen möglich, indem am frühen Morgen nicht nur das Wecklicht von Hue angeht, sondern auch der Symfonisk-Lautsprecher mit Spotify losdudelt, die Ikea-Rollos sich öffnen und die Kaffeemaschine in der Küche elektrisiert wird. Und so weiter. Spätestens hier lohnt es sich, die Dinge nicht mehr separat zu betrachten, sondern alles in einen grossen Pool zu werfen, der von Apple, Google oder Amazon beaufsichtigt wird.

Ideen für smartes Licht

Wie bereits erwähnt, macht smartes Licht erst dann Spass, wenn es möglichst automatisch abläuft – etwa nach Tageszeit oder wenn auf Knopfdruck die gesamte Beleuchtung im Haus neu geregelt wird. Hier kommen einige Inspirationen.

Sonnenuntergang

Es wirkt sehr gediegen, wenn in der Wohnung automatisch das Licht angeht, sobald es langsam dunkel wird. Verwenden Sie in der App keine exakte Zeit, sondern das Kriterium «Sonnenuntergang», wobei weitere Optionen hinzugeschaltet werden können – also etwa 30 Minuten vorher. Wann die Sonne untergeht, wird von der Bridge über das Internet abgefragt. Möglich mit: Hue, Trådfri

Nachtlicht am Morgen

In unserer Familie bin ich meistens schon wach, bevor der erste Sonos-Lautsprecher zum musikalischen Weckruf ansetzt. Im Winter regiert dann noch die pechschwarze Nacht. Mit einem Knopfdruck auf den Wandschalter werden sämtliche Leuchten im Haus auf eine stark gedämpfte, angenehme Lichtstimmung gebracht – natürlich mit Ausnahme aller Schlafzimmer und des anliegenden Flurs. Das funktioniert bei Hue hervorragend; bei Trådfri jedoch nur, wenn man sich beim Aufstehen die Sonnenbrille aufsetzt; die starke Grundhelligkeit kommt hier in die Quere. Möglich mit: Hue, Trådfri (unter Vorbehalt)

Wecklicht mit Hue

Eine Viertelstunde vor der Musik startet die Funktion «natürliches Aufwachen»: Dabei beginnt das Licht auf dem tiefsten Level; anschliessend schaukelt sich die Helligkeit stufenlos zum gewünschten Maximum hoch. Dazu sollten Sie unbedingt Leuchtmittel verwenden, die «tief dimmbar» sind; alles andere ist viel zu hell. Eine persönliche Empfehlung: Die Iris-Lampen von Hue sind für solche Anliegen geradezu perfekt, wenn der Nachttisch gross genug ist. Wenn das nicht möglich ist, wecken Sie sich mit dem Licht im Flur oder positionieren Sie die Lampen so, dass sie verdeckt sind und das Licht nur indirekt an eine Wand werfen. Möglich mit: Hue-Leuchtmittel und -Lampen, die «tief dimmbar» sind