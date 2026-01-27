Phishing – Attacke Nr. 1

Salopp übersetzt heisst Phishing nichts anderes als angeln. Denn Cyberangreifer werfen an einer langen digitalen Leine einen Haken samt Köder aus und warten einfach darauf, dass die Opfer «anbeissen». Die ersten Attacken waren noch mündlich per Telefon, mit denen man versuchte, den Opfern mit Lügengeschichten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese Art der Attacken gibt es zwar heute noch, aber digitales Phishing ist lohnender bei weniger Aufwand. Seit die E-Mail zum Standard wurde, ist auch Phishing ein Standardangriff. Genaue Zahlen gibt es zwar keine, aber die Angreifer erbeuten viele Milliarden US-Dollar – pro Jahr.

Es gibt unzählige Arten von Phishing: Im Internet haben sich diverse Phishing-Techniken etabliert. Der Klassiker oder seine Grundform ist das E-Mail-Phishing (siehe Punkt 1).

Wir stellen Ihnen zehn aktuelle Varianten von Phishing vor und wie diese funktionieren. In allen Bereichen passierten in den vergangenen Jahren teils spektakuläre Angriffe. Auch diese wollen wir Ihnen erzählen.

1. Das E-Mail-Phishing

In der klassischen Form des Phishings senden Betrüger gefälschte E-Mails, die wie Nachrichten von vertrauenswürdigen Quellen aussehen. Das sind meist nachgebaute E-Mails von bekannten Banken oder anderen Unternehmen. Schliesslich wird so die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Empfänger wirklich ein Kunde des Unternehmens ist, von dem die E-Mail gefälscht wurde. In den heutzutage teils perfekt aufgebauten und sprachlich fehlerfreien Phishing-E-Mails finden sich fast immer Links, die zu gefährlichen Internetadressen führen. Oft stecken auch gefährliche Anhänge in den Mails.

Der Köder ist zum Beispiel die Information eines Unternehmens, dass man sich unbedingt bei seinem Konto einloggen soll, um die aktuellen Kundendaten zu prüfen, Bild 1. Allerdings: Der Link führt zu einer oft fast perfekt gefälschten Webseite des Unternehmens. Loggt man sich ein, passiert natürlich weiter nichts. Manchmal bekommen Kunden noch eine Fehlermeldung, dass der Dienst gerade gestört wäre.