Photoshop-Datei in Paint.NET öffnen – so gehts

Öffnen Sie Paint.NET neu.

Nun sollten Sie die Photoshop-Datei öffnen können.

Hinweis: Paint.NET in der Desktop-Version ist Freeware (gratis). Wenn Sie jedoch den Microsoft Store verwenden und es als App herunterladen, ist die Software kostenpflichtig (Fr. 7.20).

Wie Sie eine Photoshop-Datei in IrfanView öffnen, hat Kollegin Salvisberg übrigens hier erklärt. Mit IrfanView können Sie die Datei zumindest betrachten und umwandeln, wenn Sie kein Photoshop haben und eine entsprechende Datei zugeschickt bekommen. Wer die Freeware Gimp verwendet, kann .psd öffnen und bearbeiten. Unseren Tipp dazu finden Sie über diesen Link.