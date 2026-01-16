Apple-Ecke
Pickshot: Fotos am laufenden Band
Die Pro-Modelle unter den iPhones drehen Videos in 4K mit bis zu 120 fps, also Bildern pro Sekunde! Damit steigt die Chance, dass eines der Frames den perfekten Moment einfängt: mit 3840 × 2160 Pixeln, was einem Foto von 8,3 Mpx entspricht. Es geht nur darum, daraus ein eigenständiges Foto zu extrahieren.
Eine kostenlose und erst noch sehr potente Lösung ist die chinesische App Pickshot. Sie erstellt punktgenau ein Bild oder sogar ein Live-Foto, als wäre es von Anfang an so geplant gewesen. Dabei wird aus dem Material die maximale Qualität herausgekitzelt und das Bild wahlweise im Format HEIF, PNG oder JPEG gesichert. Mehr noch: Die Aufnahmezeit, die Kamera-Infos sowie die GPS-Koordinaten des Videos werden in die Exif-Daten des Fotos übertragen.
Einstellungen
Beim ersten Start benötigt Pickshot Zugriff auf die Fotos-Mediathek, um die Videos zu lesen. Danach sollten die Einstellungen mit einem Tippen auf das Zahnrad links oben justiert werden: Idealerweise werden das HEIF-Format bei maximaler Qualität verwendet und alle Kameradaten eingebunden, Bild 1.
Jetzt wird der Marker in Position gebracht, Bild 2 A, und unten links zwischen Foto und Live Photo entschieden B. Mit einem Tippen auf die Schaltfläche Save wird das Bild in die Fotos-Mediathek gesichert C.
Tipp: Auf den ersten Blick scheint es vielleicht so, dass die Fotos gar nicht gesichert werden – doch das täuscht. Denn aufgrund der eingepflanzten Aufnahmezeit werden die Fotos dort einsortiert, wo sich auch das Video befindet. Tippen Sie in der Fotos-App unter Angepinnt auf den Bereich Zuletzt gesichert, um sie schnell aufzuspüren.
Info: Download im App Store unter go.pctipp.ch/3479, Englisch, kostenlos.
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