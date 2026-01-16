Pickshot: Fotos am laufenden Band

Die Pro-Modelle unter den iPhones drehen Videos in 4K mit bis zu 120 fps, also Bildern pro Sekunde! Damit steigt die Chance, dass eines der Frames den perfekten Moment einfängt: mit 3840 × 2160 Pixeln, was einem Foto von 8,3 Mpx entspricht. Es geht nur darum, daraus ein eigenständiges Foto zu extrahieren.

Eine kostenlose und erst noch sehr potente Lösung ist die chinesische App Pickshot. Sie erstellt punktgenau ein Bild oder sogar ein Live-Foto, als wäre es von Anfang an so geplant gewesen. Dabei wird aus dem Material die maximale Qualität herausgekitzelt und das Bild wahlweise im Format HEIF, PNG oder JPEG gesichert. Mehr noch: Die Aufnahmezeit, die Kamera-Infos sowie die GPS-Koordinaten des Videos werden in die Exif-Daten des Fotos übertragen.

Einstellungen