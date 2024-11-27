Apple-Ecke
Gegen den Plastikmüll im Portemonnaie
Die App Wallet gehört zum Lieferumfang von iOS – und wer sich daran einmal gewöhnt hat, will nicht mehr davon lassen. Die App speichert SSB-Billette, Flugtickets und andere Karten – aber leider nur von jenen Apps, die diese Einrichtung unterstützen. Das ändert die App Pass4Wallet: Sie erfasst den Code einer Kundenkarte und erstellt daraus ein Ticket, das in Wallet abgelegt wird. Dabei werden mehr Arten von Barcodes und QR-Codes unterstützt, als sich hier aufzählen lassen.
Dieses Ticket wird anschliessend gezückt, indem die Wallet-App gestartet oder die Stand-by-Taste des iPhones zweimal gedrückt wird – also ganz so, wie es beim Bezahlen mit Apple Pay gemacht wird. Die Karte lässt sich ausserdem aus Wallet heraus über das Teilen-Menü in Umlauf bringen, um zum Beispiel eine Rabattkarte auf die ganze Familie auszuweiten, ohne dass alle Pass4Wallet installieren müssen. Praktisch: Karten lassen sich auch als Widget auf den Home-Bildschirm legen, um sie immer in Griffweite zu haben.
Karte hinterlegen
Beim Start landen Sie direkt im Bereich Kundenkarte, wo sich zum Beispiel die Karten von Coop oder Migros hinterlegen lassen, Bild 1. Hier wird die Karte ausserdem benannt, eingefärbt oder um weitere Informationen ergänzt, Bild 2. Ganz oben stehen weitere Bereiche zur Auswahl, etwa für Gutscheine, Covid-Zertifikate oder die Möglichkeit, eine Adresse als Wallet-Eintrag zu erfassen – unverständlicherweise jedoch ohne Wohnadresse. Wenn alles stimmt, tippen Sie ganz unten auf die Schaltfläche Zur Wallet hinzufügen, Bild 3.
Die Grenzen der App werden dort erreicht,
wo eine Karte weder einen Barcode noch einen QR-Code für die Benutzung verwendet, sondern zum Beispiel einen Chip, so wie es bei den Karten von Krankenkassen meistens der Fall ist. Doch davon abgesehen, herrscht im Portemonnaie endlich wieder Übersicht – falls überhaupt noch eines herumgetragen wird.
Info: kostenlos, Deutsch, ab iOS 13, Download im App Store unter go.pctipp.ch/3392.
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