Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
27. Nov 2024
Lesedauer 3 Min.

Apple-Ecke

Gegen den Plastikmüll im Portemonnaie

Dank der App Pass4Wallet können auch Kundenkarten in das Wallet vom iPhone abgelegtwerden, deren Apps das eigentlich nicht unterstützen.
© (Quelle: Apple)

Die App Wallet gehört zum Lieferumfang von iOS – und wer sich daran einmal gewöhnt hat, will nicht mehr davon lassen. Die App speichert SSB-Billette, Flugtickets und andere Karten – aber leider nur von jenen Apps, die diese Einrichtung unterstützen. Das ändert die App Pass4Wallet: Sie erfasst den Code einer Kundenkarte und erstellt daraus ein Ticket, das in Wallet abgelegt wird. Dabei werden mehr Arten von Barcodes und QR-Codes unterstützt, als sich hier aufzählen lassen.

Bild 1: Die Felder bei der Erfassung variieren, je nach verwendeter Kategorie

 © Quelle: PCtipp.ch

Dieses Ticket wird anschliessend gezückt, indem die Wallet-App gestartet oder die Stand-by-Taste des iPhones zweimal gedrückt wird – also ganz so, wie es beim Bezahlen mit Apple Pay gemacht wird. Die Karte lässt sich ausserdem aus Wallet heraus über das Teilen-Menü in Umlauf bringen, um zum Beispiel eine Rabattkarte auf die ganze Familie auszuweiten, ohne dass alle Pass4Wallet installieren müssen. Praktisch: Karten lassen sich auch als Widget auf den Home-Bildschirm legen, um sie immer in Griffweite zu haben.

Karte hinterlegen

Bild 2: An Anpassungsmöglichkeiten herrscht kein Mangel, bis hin zu Bildern

 © Quelle: PCtipp.ch

Beim Start landen Sie direkt im Bereich Kundenkarte, wo sich zum Beispiel die Karten von Coop oder Migros hinterlegen lassen, Bild 1. Hier wird die Karte ausserdem benannt, eingefärbt oder um weitere Informationen ergänzt, Bild 2. Ganz oben stehen weitere Bereiche zur Auswahl, etwa für Gutscheine, Covid-Zertifikate oder die Möglichkeit, eine Adresse als Wallet-Eintrag zu erfassen – unverständlicherweise jedoch ohne Wohnadresse. Wenn alles stimmt, tippen Sie ganz unten auf die Schaltfläche Zur Wallet hinzufügen, Bild 3.

Die Grenzen der App werden dort erreicht,

Bild 3: Mit dem letzten Tippen wird die Karte bei den anderen in Wallet eingereiht

 © Quelle: PCtipp.ch

wo eine Karte weder einen Barcode noch einen QR-Code für die Benutzung verwendet, sondern zum Beispiel einen Chip, so wie es bei den Karten von Krankenkassen meistens der Fall ist. Doch davon abgesehen, herrscht im Portemonnaie endlich wieder Übersicht – falls überhaupt noch eines herumgetragen wird.

Info: kostenlos, Deutsch, ab iOS 13, Download im App Store unter go.pctipp.ch/3392.

Kommentare

Apple Apps iOS Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare