Gegen den Plastikmüll im Portemonnaie

Beim Start landen Sie direkt im Bereich Kundenkarte, wo sich zum Beispiel die Karten von Coop oder Migros hinterlegen lassen, Bild 1. Hier wird die Karte ausserdem benannt, eingefärbt oder um weitere Informationen ergänzt, Bild 2. Ganz oben stehen weitere Bereiche zur Auswahl, etwa für Gutscheine, Covid-Zertifikate oder die Möglichkeit, eine Adresse als Wallet-Eintrag zu erfassen – unverständlicherweise jedoch ohne Wohnadresse. Wenn alles stimmt, tippen Sie ganz unten auf die Schaltfläche Zur Wallet hinzufügen, Bild 3.

Die Grenzen der App werden dort erreicht,