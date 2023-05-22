«Play Suisse»-App: Pairing mit smartem Monitor – so gehts

Sollte keine App für den Monitor verfügbar sein: Prüfen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones, ob der TV bzw. der smarte Monitor (in unserem Beispiel ein Smart Monitor von Samsung) mit dem Handy verbunden ist. Wenn nicht, koppeln Sie ihn. Anschliessend wurde ein «Play Suisse»-Inhalt direkt gestreamt. Allerdings konnten wir die Serie nur hören, nicht aber sehen. Alternativ gibts noch das Streaming-Icon während der Wiedergabe eines Inhalts.

Wie Sie den «Play Suisse»-Zugang aus dem EU-Raum freischalten, ist übrigens hier erklärt, wie Sie Untertitel anzeigen, erfahren Sie hier.