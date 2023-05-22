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Claudia Maag
22. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

TV-/Monitor-Pairing

«Play Suisse»-App: Pairing mit smartem Monitor – so gehts

Sie können die «Play Suisse»-App mit einem Monitor oder einem Fernseher pairen und so die Inhalte dort weiterschauen.

Die «Play Suisse» für einen smarten Samsung-Monitor

© (Quelle: PCtipp.ch)

Hinweis: PCtipp hat dies mit einem Samsung-Smart-Monitor (M7) durchgeführt (Software-Version 2400).

  1. Mittlerweile ist für smarte Monitore die «Play Suisse»-App verfügbar. Suchen Sie in den Monitor-Einstellungen danach und installieren Sie die App der SRG
  2. Auf dem nächsten Dialog erscheint ein Link und ein QR-Code. Doch Sie haben vermutlich die mobile App bereits installiert, darum können Sie dies ignorieren. Klicken Sie mit der Monitor-Fernsteuerung auf Nächster Schritt.
  3. Jetzt wird ein sechsstelliger Code angezeigt.
  4. In der «Play Suisse»-App tippen Sie danach oben rechts auf das Profil-Icon.
  5. Hier gehts zum Bereich Pairing. Tippen Sie dort auf den Button Schliessen Sie Ihren Fernseher an.
  6. Geben Sie den sechsstelligen Code ein, der auf Ihrem Monitor erscheint und tippen Sie auf Melden Sie sich bei Ihrem TV an.

Falls Sie die App noch nicht auf dem Handy installiert haben, können Sie diesen Link bzw. den QR-Code nutzen. Ansonsten ignorieren Sie diese Meldung

 © Quelle: PCtipp.ch

Diesen sechstelligen Code geben Sie in der mobilen App ein, um die Geräte zu pairen

 © Quelle: PCtipp.ch

Die mobile Play-Suisse-App

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Sollte keine App für den Monitor verfügbar sein: Prüfen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones, ob der TV bzw. der smarte Monitor (in unserem Beispiel ein Smart Monitor von Samsung) mit dem Handy verbunden ist. Wenn nicht, koppeln Sie ihn. Anschliessend wurde ein «Play Suisse»-Inhalt direkt gestreamt. Allerdings konnten wir die Serie nur hören, nicht aber sehen. Alternativ gibts noch das Streaming-Icon während der Wiedergabe eines Inhalts.

Wie Sie den «Play Suisse»-Zugang aus dem EU-Raum freischalten, ist übrigens hier erklärt, wie Sie Untertitel anzeigen, erfahren Sie hier.

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