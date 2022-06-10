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Claudia Maag
10. Jun 2022
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Play Suisse: Zugang aus dem EU-Raum freischalten – so gehts

Wenn Sie in den Sommerferien in einem EU-Land nicht auf Streaminginhalte von «Play Suisse» verzichten möchten, sollten Sie vor der Abreise manuell die Freischaltung fürs Ausland aktivieren.

Freischaltung EU-Zugang Play Suisse

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Damit Sie die SRF-/RTS-/RSI-Sendungen des Schweizer Streamingdienstes «Play Suisse» auch im EU-Raum anschauen können, müssen Sie manuell einer Freischaltung fürs Ausland einwilligen.

Hinweis 1: Eine Freischaltung ist nur möglich, wenn Sie über einen Schweizer Wohnsitz verfügen. Die SRG SSR verlangt zur Prüfung des Schweizer Wohnsitzes Ihre Handynummer, da Sie einen Freischalt-Code per SMS zugeschickt bekommen und Sie müssen eine Postleitzahl angeben.

  1. In der «Play Suisse»-App (Android, iOS) tippen Sie nach dem Einloggen oben rechts auf das Benutzerkonto-Symbol.
  2. Unter Zugang aus dem EU-Raum finden Sie die Schaltfläche Zugang freischalten. Tippen Sie darauf.

  3. Sie werden auf eine Webseite weitergeleitet und müssen sich nochmals mit Ihrem SRF-Login anmelden.
  4. Tippen Sie auf Weiter, um den Zugang aus dem EU-Raum zu erlauben.
  5. Wenn Sie einverstanden sind, geben Sie Ihre Schweizer Mobiltelefonnummer sowie die Postleitzahl des Wohnortes ein und haken «Ich willige in die Datenbearbeitung zur Freischaltung für das Ausland ein» an. Tippen Sie erneut auf Weiter.
  6. Auf dem Display erscheint die Meldung, dass die Prüfung erfolgreich war. Tippen Sie den via SMS erhaltenen Code ein und drücken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen. Tippen Sie noch einmal auf Weiter.
  7. Sie werden wieder zur «Play Suisse»-App geleitet und können nun aus dem EU-Raum die Inhalte von «Play Suisse» anschauen.
Hinweis 2: Die Freischaltung von «Play Suisse» für den EU-Raum bezieht sich nur auf Inhalte dieser Plattform. Aus rechtlichen Gründen ist laut SRG der Zugang zu Inhalten anderer Apps und Plattformen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft bis auf Weiteres nur in der Schweiz möglich.

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