Plötzlich sprechen und tönen die Office-Programme – wie abschalten?

Nicht nur Windows selbst, auch Office-Programme kennen Sprachausgabefunktionen. Während Sie die Windows-eigenen Funktionen im «Center für erleichterte Bedienung» ein- und ausschalten, sind jene für Office-Programme wie Excel erheblich besser versteckt.

Werfen Sie im Excel-Fenster einen Blick an den linken Bereich des oberen Randes. Dort befindet sich die Schnellzugriffsleiste. Ist dort eine kleine Sprechblase zu sehen, eventuell sogar leicht bläulich oder grünlich hinterlegt? Klicken Sie drauf, dann haben Sie Ruhe.