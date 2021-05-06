Post.ch: WebStamp direkt ins Adressfenster drucken

Im diesem Artikel zeigten wir, wie Sie mit der Onlinedienstleistung WebStamp der Schweizer Post eigene Briefmarken drucken können.

Nebst dem Ausdrucken auf separate Etiketten ist es auch möglich, eine Briefmarke direkt in den Brief zu drucken, damit sie im Adressfenster sichtbar ist. Es ist etwas umständlich, kann aber eine Option sein, wenn Sie mal wirklich keine Etiketten herumliegen haben, aber Briefpapier und ein Umschlag mit Adressfenster verfügbar sind.

Lösung: Loggen Sie sich bei https://webstamp.post.ch/ mit Ihrem Post.ch-Konto ein. Klicken Sie auf WebStamp für Einzel- und Serienbriefe.