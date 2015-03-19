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Gaby Salvisberg
19. Mär 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

PowerPoint: Änderung in Folienmaster auf alle Folien anwenden

Sie haben in Ihrer Präsentation den Folienmaster geändert - und doch halten sich nicht alle Folien an die neuen Vorgaben. Wie weiter?

Der Folienmaster enthält mehrere Folientypen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wenn sich in PowerPoint einzelne Folien nicht ans Layout im Folienmaster halten, dann könnte das zwei Gründe haben.

Möglichkeit 1: Einige der bestehenden Folien wurden von Hand formatiert, also nicht über den Folienmaster. Solche Designänderungen übersteuern jene, die aus dem Folienmaster stammen. Das lässt sich ändern. 

Versuchen Sie aber Folgendes am besten zuerst an einer Kopie Ihrer Präsentation. So haben Sie auf jeden Fall noch die Vorversion, falls der Vorgang zu viel an manuellem Design über den Haufen wirft. Schliessen Sie den Folienmaster, falls er geöffnet ist. Klicken Sie nun in der linken Spalte auf eine der Miniaturansichten Ihrer Präsentation. Das lenkt den Fokus auf die Folien. Drücken Sie Ctrl+A (DE-Tastaturen: Strg+A), um alle Folien zu markieren. Sie erkennen das daran, dass diese einen farbigen (hier z.B. roten) Rand bekommen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine davon und wählen Sie Folie zurücksetzen. Sofort verpasst PowerPoint allen Folien das im Folienmaster eingestellte Aussehen.

Möglichkeit 2: Hat Obiges noch nicht geholfen? Wenn Sie sich unter Ansicht den Folienmaster anschauen, finden Sie im gleichen Folienmaster mehrere Folientypen, etwa für die Titelfolie, für zweispaltige Varianten und oft noch weitere. Vielleicht sind nicht allen Folien dieselben Folienvarianten zugewiesen. Scrollen Sie in der Masteransicht am besten ganz nach oben. Anhand der gestrichelte Linie erkennen Sie, wie die verschiedenen Folientypen von der Titelfolie abhängen. Bearbeiten Sie deshalb am besten zuerst den obersten Typ, jenen der Titelfolie. 

Der Folienmaster enthält mehrere Folientypen

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn das nicht hilft, finden Sie heraus, welcher der anderen Folientypen für jene Folie verwendet wird, die sich noch nicht ans neue Layout hält. Nehmen Sie dann die gewünschten Änderungen in diesem Unter-Folienmaster vor. (PCtipp-Forum)

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