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Gaby Salvisberg
7. Okt 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

PowerPoint: Formen kopieren und ausrichten

In PowerPoint gibts zwei, drei nette Tricks, um z.B. mehrere identische Rechtecke zu erstellen und diese perfekt aneinander auszurichten.

PowerPoint zeigt Hilfs- bzw. Führungslinien an

© Quelle: PCtipp.ch

Rechtecke oder andere Formen kommen in PowerPoint immer wieder vor. Zahlreiche Folien enthalten sogar gleich mehrere Exemplare. Damit das gut aussieht, sollten die Formen eine gleichmässige (wenn möglich identische) Grösse aufweisen. Ausserdem sollen die Formen auch exakt aneinander ausgerichtet sein, mit gleichmässigen Abständen.

Superleicht kopieren: Zeichnen Sie eine Form (z.B. ein Rechteck) in der gewünschten Grösse. Sie brauchen nun nicht weitere Rechtecke zu zeichnen, sondern kopieren einfach das erste. Der Trick: Sie müssen nicht einmal zu Kopieren/Einfügen oder sowas greifen. Drücken und halten Sie z.B. mit der linken Hand die Ctrl-Taste (DE-Tastaturen: Strg-Taste) während Sie mit der rechten per Maus das Rechteck schnappen und verschieben. Sobald Sie die Maustaste loslassen, sehen Sie: Dank der gedrückten Ctrl-Taste wurde das Objekt nicht verschoben, sondern kopiert. So schnell haben Sie noch keine identischen Rechtecke erstellt.

Ausrichten: Das mit dem Aneinanderausrichten geht sowieso fast im Schlaf. Ziehen Sie einmal eins der Rechtecke ungefähr unter oder neben ein anderes Rechteck und lassen aber die Maustaste noch nicht los. Sobald sich das zu verschiebende Rechteck exakt unter oder neben dem anderen befindet, zeigt PowerPoint Führungslinien an. Es kann sogar deutlich machen, sobald z.B. das dritte Rechteck denselben Abstand zum Rechteck Nr. 2 hat, wie jenes zum Rechteck Nr. 1.

PowerPoint zeigt Hilfs- bzw. Führungslinien an

 © Quelle: PCtipp.ch

Verschiebe-Trickli: Wollen Sie eine Form exakt horizontal oder vertikal verschieben? Da müssen Sie nicht lange zirkeln. Drücken und halten Sie mit der einen Hand die Shift-Taste (Umschalt-Taste), schnappen Sie sich mit der anderen per Maus das zu verschiebende Objekt und ziehen Sie dieses einfach «ungefähr» waagrecht oder senkrecht in die gewünschte Richtung. Die gedrückte Shift-Taste sorgt dafür, dass der Verschiebevorgang exakt waagrecht bzw. senkrecht stattfindet.

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