Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
31. Jul 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

PowerPoint/Impress: Präsentationsvorlage nachträglich ändern

Sie haben in Microsoft PowerPoint oder LibreOffice Impress eine Präsentation erstellt. Nun möchten Sie dieser nachträglich eine der hübschen Vorlagen verpassen. Wie geht das?

Noch keine Vorlage gewählt – wie fügen Sie nachträglich eine hinzu?

© Quelle: PCtipp.ch

PowerPoint und Impress bieten beim Erstellen einer neuen Präsentation viele mehr oder weniger hübsche Vorlagen an. Vielleicht konnten Sie sich nicht entscheiden und haben die langweiligste genommen. Oder Sie haben die Präsentation zunächst mal ohne Vorlage erzeugt.

Noch keine Vorlage gewählt – wie fügen Sie nachträglich eine hinzu?

 © Quelle: PCtipp.ch

Wie können Sie in PowerPoint oder LibreOffice Impress Ihrer Präsentation aber nachträglich eine der Vorlagen zuweisen? Wir zeigen es anhand der aktuellen Versionen PowerPoint 2016/2019 (aus Office 365) und LibreOffice Impress (aus LibreOffice 6.4.5.2). In früheren Versionen dürfte das sehr ähnlich funktionieren.

In PowerPoint wechseln Sie zu Entwurf. Im Bereich Designs klappen Sie das kleine Bedienelement in der rechten unteren Ecke der Design-Vorschauen auf und wählen Sie das gewünschte aus. Falls es sich um ein lokal gespeichertes Design handelt, geht es dort zu Nach Designs suchen, anschliessend wählen Sie von Ihrer Festplatte das gewünschte Design aus. Daneben haben Sie unter Varianten noch zusätzliche Farbvarianten der gewählten Vorlage.

PowerPoint: So einfach wählen Sie nachträglich ein anderes Design aus

 © Quelle: PCtipp.ch

In Impress: Markieren Sie in der linken Spalte alle Folien. Am rechten Fensterrand finden Sie die Seitenleiste. Zuoberst in älteren Versionen ein Zahnrad- und in neueren ein Drei-Punkte-Icon für die Einstellungen derselben, darunter folgen Eigenschaften, Folienübergang, Animation und als Nächstes: Folienmaster. Klicken Sie auf diesen, öffnet sich die Seitenleiste. Wählen Sie aus Zur Verwendung vorhanden die gewünschte Vorlage aus.

Bei Impress etwas versteckt, klappt aber auch – das nachträgliche Ändern der Vorlage

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Office LibreOffice Microsoft Office Powerpoint
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare