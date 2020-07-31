PowerPoint/Impress: Präsentationsvorlage nachträglich ändern

Wie können Sie in PowerPoint oder LibreOffice Impress Ihrer Präsentation aber nachträglich eine der Vorlagen zuweisen? Wir zeigen es anhand der aktuellen Versionen PowerPoint 2016/2019 (aus Office 365) und LibreOffice Impress (aus LibreOffice 6.4.5.2). In früheren Versionen dürfte das sehr ähnlich funktionieren.

In PowerPoint wechseln Sie zu Entwurf. Im Bereich Designs klappen Sie das kleine Bedienelement in der rechten unteren Ecke der Design-Vorschauen auf und wählen Sie das gewünschte aus. Falls es sich um ein lokal gespeichertes Design handelt, geht es dort zu Nach Designs suchen, anschliessend wählen Sie von Ihrer Festplatte das gewünschte Design aus. Daneben haben Sie unter Varianten noch zusätzliche Farbvarianten der gewählten Vorlage.