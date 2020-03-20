PowerPoint: Kopfzeile bearbeiten

Sie haben eine Präsentation vor sich, deren Kopfzeile Sie ändern müssen, vielleicht muss das alte Logo durch ein neues ersetzt werden. Aber so sehr Sie im Kopfzeilenbereich herumklicken oder nach Folieneigenschaften suchen: Sie bekommen die Kopfzeile schlicht nicht bearbeitbar!

Lösung: Gehen Sie zu Ansicht/Folienmaster. Nun öffnet sich mit dem Folienmaster eine Art Vorlagenansicht, die für die aktuelle Präsentation gilt. Der Folienmaster springt in der linken Spalte zur Folienvorlage für die aktive Folie und markiert diese mit einem Rahmen. Wenn Sie also beim Öffnen des Folienmasters z.B. gerade die Titelfolie vor sich hatten, dann springt es hier zum Folienmaster für die Titelfolie, erkennbar an «Mastertitelformat bearbeiten». Darin können Sie aber die Kopfzeile – vermeintlich – immer noch nicht ändern.