PowerPoint: Links anders färben oder ganz verstecken

Beim Vorführen von Präsentationen können Weblinks optisch stören, weil sie in einer anderen Schriftfarbe daherkommen oder (heute eher altmodisch) unterstrichen sind. Es gibt nicht nur ästhetische Gründe, in Präsentationen einen Link nicht als solchen zeigen zu wollen. Manchmal will man einen versteckten Link anbringen, um die Zuschauer während der Präsentation zu überraschen; dann will man nicht, dass man vorher schon sieht, dass dieses oder jenes Wort verlinkt ist. Für die verschiedensten Ansprüche haben wir hier die besten Tipps.

Link ganz entfernen: Das ist das mit Abstand Leichteste. Haben Sie vor, den Link während der Präsentation zu benutzen? Bloss, weil eine Webadresse erwähnt ist, muss sie nicht zwingend auch klickbar, d.h. verlinkt sein. Klicken Sie mit rechts auf die Webadresse und gehen Sie zu Link entfernen. Die Adresse steht weiterhin lesbar im Text, ist aber nicht mehr verlinkt – und somit auch nicht mehr als Hyperlink gestaltet. Die abweichende Schriftfarbe und die Unterstreichung verschwinden. Soll der Link nun trotzdem blau aussehen, können Sie ihn manuell wieder einfärben. Aber Sie sind nun wenigstens die Unterstreichung los, auf Kosten der klickbaren Verlinkung.