24. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.
Kein schwarzer Bildschirm
PowerPoint: Präsentation nach Abspielen beenden
Sie möchten eine PowerPoint-Präsentation automatisch abspielen. Am Schluss soll aber keine schwarze Folie erscheinen, sondern sich die Präsentation einfach schliessen.
Wenn Sie eine Präsentation abspielen, erscheint am Ende normalerweise eine schwarze Folie, auf der mit kleiner Schrift etwas wie «Ende der Präsentation» steht. Nun möchten Sie aber bei einer automatisch abgespielten Präsentation, dass sich diese am Schluss beendet. Vielleicht, weil in einem Fenster dahinter etwas anderes gezeigt werden soll.
Lösung: Öffnen Sie in PowerPoint übers Datei-Menü die PowerPoint-Optionen. Gehen Sie darin zu Erweitert und scrollen Sie im rechten Fensterteil bis zum Bereich Bildschirmpräsentation herunter. Deaktivieren Sie hier die Option Mit schwarzer Folie beenden und klicken Sie auf OK. (PCtipp-Forum)
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