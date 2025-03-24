PowerPoint: Präsentation nach Abspielen beenden

Wenn Sie eine Präsentation abspielen, erscheint am Ende normalerweise eine schwarze Folie, auf der mit kleiner Schrift etwas wie «Ende der Präsentation» steht. Nun möchten Sie aber bei einer automatisch abgespielten Präsentation, dass sich diese am Schluss beendet. Vielleicht, weil in einem Fenster dahinter etwas anderes gezeigt werden soll.