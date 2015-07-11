PowerPoint: Sound über mehrere Folien abspielen

Lösung: PowerPoint bietet die Möglichkeit, den Sound, der in einer Folie enthalten ist, über mehrere Folien abzuspielen. Wenn Sie also die Musik in Folie 1 starten und 20 Folien haben, dann geben Sie an, dass der Sound erst nach 20 Folien angehalten werden soll.

PowerPoint 2010 und 2013: Fügen Sie auf der ersten Folie den gewünschten Song ein. Hierfür gehen Sie im Reiter Einfügen zu Audio/Audio aus Datei. Tipp: Falls Sie das Lautsprechersymbol der Datei später nicht in der Präsentation sehen wollen, verkleinern Sie es etwas und schieben Sie es per Maus z.B. links neben das Blatt. Klicken Sie nun einmal aufs Lautsprechersymbol, damit es markiert ist. Ganz oben, im rechten Teil des Menübandes sind jetzt die Audiotools zu sehen. Gehen Sie darin zum Reiter Wiedergabe. Hier finden Sie in den Audiooptionen ein Ausklappmenü, in welchem Sie Folienübergreifende Wiedergabe wählen.