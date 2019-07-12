PowerPoint/Word: Klebezettel für Ihre Folien gestalten

Wie basteln Sie für eine Ihrer PowerPoint-Präsentationen (oder für ein Word-Dokument) ein Element, das wie ein Post-it-Klebezettel aussieht? Wir zeigen eine einfache und eine etwas aufwendigere Variante. Beides funktioniert sowohl in PowerPoint als auch in Word, wobei man dieses Element in PowerPoint vielleicht etwas häufiger braucht.

Variante 1: Rechteck mit Fake-Schatten

Im Reiter Einfügen schnappen Sie sich bei den Illustrationen unter den Formen ein Rechteck. Malen Sie es hin. Klicken Sie es an und wechseln Sie zum Reiter Format. Bei Fülleffekt greifen Sie zur gewünschten Farbe. Unter Formkontur können Sie eine leicht abweichende (etwas dunklere) Farbe verwenden und dieser eine dünne Strichstärke verpassen.