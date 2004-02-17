17. Feb 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Präsentation automatisch immer wieder von vorne beginnen
Ich möchte eine Bildschirmpräsentation für eine Ausstellung erstellen, deren Bildabfolge nach ihrem Ende automatisch immer wieder an den Anfang zurückkehrt und startet (loop). Die Funktion «Interaktive Schaltfläche» ist mir bekannt. Dort fehlt mir aber der Automatismus.
Den Automatismus kriegen Sie ganz leicht durch setzen eines Häkchens bei "Wiederholen, bis ESC gedrückt wird". Sie finden diesen Punkt unter "Bildschirmpräsentation einrichten" im PowerPoint-Menü. Die Einstellung lässt sich jedoch nur aktivieren, wenn Sie NICHT die "Ansicht an einem Kiosk" verwenden.
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