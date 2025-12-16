Alle mal hergehört!
Präsentation während des Vortrags ausblenden
Da reden Sie sich während eines Vortrags den Mund fusslig, aber die Leute starren auf Ihre Präsentationsfolien, statt Ihnen zuzuhören. In solchen Fällen kann es helfen, die aktuelle Folie vorübergehend entweder durch einen schwarzen oder weissen Bildschirm zu ersetzen.
Starten Sie Ihre Präsentation. Wenn Sie die Aufmerksamkeit des Publikums nun gerne für ein paar Minuten bei Ihnen statt bei der Leinwand hätten, klicken Sie mit rechts mitten in die laufende Präsentation, wählen im Kontextmenü in PowerPoint den Befehl Bildschirm und greifen entweder zu Präsentation ausblenden oder zu Weisser Bildschirm.
Sofort verschwindet der Inhalt der Folie und wird durch einen schwarzen oder weissen Hintergrund ersetzt. Sobald die Zuhörerschaft ihre Aufmerksamkeit wieder der Folie widmen soll, klicken Sie erneut mit rechts und wählen via Bildschirm den Punkt Präsentation einblenden (falls Sie mit Ausblenden die schwarze Variante gewählt haben) oder Nichtweisser Bildschirm, falls Sie den Saal mit einem weissen Bildschirm erleuchtet haben. Sofort ist die Präsentation auf der selben Folie wie zuvor wieder zu sehen.
Und in LibreOffice Impress? Da funktioniert es praktisch gleich. Die Befehle im Kontextmenü unter Bildschirm heissen hier einfach Schwarzer Bildschirm und Weisser Bildschirm.
Kommentare