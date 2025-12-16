Präsentation während des Vortrags ausblenden

Da reden Sie sich während eines Vortrags den Mund fusslig, aber die Leute starren auf Ihre Präsentationsfolien, statt Ihnen zuzuhören. In solchen Fällen kann es helfen, die aktuelle Folie vorübergehend entweder durch einen schwarzen oder weissen Bildschirm zu ersetzen.

Starten Sie Ihre Präsentation. Wenn Sie die Aufmerksamkeit des Publikums nun gerne für ein paar Minuten bei Ihnen statt bei der Leinwand hätten, klicken Sie mit rechts mitten in die laufende Präsentation, wählen im Kontextmenü in PowerPoint den Befehl Bildschirm und greifen entweder zu Präsentation ausblenden oder zu Weisser Bildschirm.