Praktische Hörhilfe

● Umgebungsgeräuschreduktion: Diese Einstellung C nutzt die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) der AirPods Pro, um die Umgebung zu dämpfen oder sogar vollständig zu eliminieren. Damit wird eine ruhige Atmosphäre geschaffen, die es einfacher macht, sich auf Musik oder Anrufe zu konzentrieren.

● Konversationsverstärkung: Diese Funktion D verstärkt gezielt Stimmen in der Nähe und hilft dabei, Gespräche besser zu hören – selbst in einer lauten Umgebung. Sie nutzt die Mikrofone der AirPods Pro, um Stimmen von Personen herauszufiltern und deutlicher zu machen, während Hintergrundgeräusche reduziert werden.

Wechselwirkungen

Die Kunst besteht nun darin, für sich selbst die besten Einstellungen zu finden – und ein Gespür dafür zu entwickeln, in welchen Situationen eine Einstellung am besten funktioniert. Denn Interessenskonflikte sind unvermeidlich. So arbeiten die Funktionen Verstärkung und Umgebungsgeräuschreduktion gegeneinander und es wäre sinnlos, sie beide zu maximieren. Dasselbe gilt für Umgebungsgeräuschreduktion und Konversationsverstärkung: Wenn zweitere besonders wichtig ist, etwa an einem geselligen Abend, sollte die Geräuschunterdrückung zurückgefahren oder deaktiviert werden. Deshalb sind die Gewöhnungszeit und die Lernkurve nicht zu unterschätzen. Tatsächlich bieten die AirPods Pro noch viele weitere Einstellungen ausserhalb des Kontrollzentrums, mit denen man sich aktiv auseinandersetzen sollte.

Praktische Erfahrungen

Meine Welt klingt jetzt ganz anders. Damit ist nicht gemeint, dass ich nun Töne wahrnehme, die vorher verschollen waren. Schliesslich ist ein Hörverlust irreversibel. Vielmehr verhält es sich so, dass die Geräuschkulisse nicht nur verständlicher, sondern je nach Einstellung sogar überkompensiert wird.

Dazu gehören normale Geräusche wie das Tippen auf der Tastatur, die plötzlich überlaut vor sich hin klackert. Selbst ein Kratzen an der Schulter führt mit übertriebenen Einstellungen zu einem kleinen Spektakel. Und der Hund im Wohnzimmer spielt nicht die Kastagnetten; ihm müssten nur die Krallen gestutzt werden.

Gespräche

Doch wenn das Gehör nachlässt, steht vor allem der Wunsch nach einem besseren Verständnis von Gesprächen im Mittelpunkt. Und hier liefern die AirPods Pro! Die Funktion Konversationsverstärkung macht ihrem Namen alle Ehre und sorgt für ein deutlich besseres Verständnis des Gegenübers. In meiner Wahrnehmung wurde das Ergebnis im Transparenzmodus zusätzlich verbessert, indem die Einstellung Ton E etwas zurückgenommen wird.

Einige Träger werden sich vielleicht auch daran gewöhnen müssen, dass die eigene Stimme je nach Einstellung deutlich verstärkt wahrgenommen wird – was in der ersten Zeit überkompensiert wurde, indem ich meine Lautstärke senkte. Und so musste mich meine Frau zuweilen ermahnen, etwas lauter zu sprechen. Aber vielleicht braucht sie auch nur einfach ein Hörgerät.

Keine Apple Watch

Das Einzige, was die Freude trübt, ist die fehlende Integration der Apple Watch. Was wäre einfacher, als die Konversationsverstärkung durch ein diskretes Drehen an der digitalen Krone anzupassen? Das stört umso mehr, weil diese vertiefte Integration genau das ist, was man von Apple eigentlich erwartet. Aber das wird vermutlich in naher Zukunft nachgereicht. Bis dahin bleibt nur, das iPhone hervorzukramen und die Einstellungen im Kontrollzentrum zu justieren. Diese Ausflüge werden jedoch seltener, wenn man seinen Stil erst einmal gefunden hat.

Fazit: Experimentieren Sie

Die AirPods Pro lassen sich so nehmen, wie sie von Apple nach dem Test voreingestellt wurden – aber das heisst nicht, dass sie optimal zu den persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben passen. Ohne ein gewisses Engagement und etwas Experimentierfreude seitens des Trägers wird viel Potenzial verschenkt. Damit unterscheiden sie sich fundamental von einem klassischen Hörgerät, das von einem Spezialisten angepasst wird und anschliessend so hingenommen werden muss.

Doch davon abgesehen wirken die neuen Funktionen wie ein Durchbruch bei diesem ungeliebten Thema. Jeder kann sich jetzt im stillen Kämmerlein um sein Gehör kümmern, Bild 10: frei von Hemmungen, Besuchen beim Spezialisten, Konkursängsten und der allgemeinen Unlust, sich damit zu beschäftigen. Und wenn das Gehör tatsächlich etwas nachgelassen hat, liegt die Lösung wortwörtlich auf der Hand. Oder es stellt sich sogar die Erkenntnis ein, dass es noch zu früh für ein Hörgerät ist.