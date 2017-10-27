Praktisches Excel-Miniatur-Makro erhöht aktuelle Zelle um «1»

Nicht selten möchte man Excel nicht für riesige Datenmengen verwenden, sondern darin schlicht etwas zählen. Wie viele Amseln, Blaumeisen etc. sehen Sie bei Ihrem Besuch im städtischen Park? Wenn Sie ein Tablet mit Excel dabeihaben, dann können Sie die Vögel sehr einfach zählen. Hilfe bietet hier ein winziges Excel-Makro. Es tut nichts anderes, als die aktuell angeklickte Zelle um den Wert von 1 zu erhöhen. Natürlich können Sie das auch für anderes brauchen, das Sie in Einzelschritten zählen wollen.

Lösung: So gehts Schritt für Schritt, falls Sie in Ihrer Excel-Tabelle einen grossen Knopf einrichten wollen, den Sie benutzen möchten. Es soll ja Tablet-tauglich sein.

Schritt 1: Blenden Sie in Excel die Entwicklertools ein, sofern nicht schon geschehen. Klicken Sie hierfür mit rechts aufs Menüband und wählen Sie Menüband anpassen. Aktivieren Sie in der rechten Spalte den Punkt Entwicklertools und klicken Sie auf OK.

Schritt 2: Schaffen Sie ober- oder unterhalb oder rechts Ihrer Tabelle etwas Platz; denn dort kommt der Knopf hin. Das können Sie z.B. durch Anpassen von Zeilenhöhen oder Spaltenbreiten erreichen. Wechseln Sie zu den Entwicklertools. Bei «Steuerelemente» schnappen Sie sich aus Einfügen gleich das erste Formularsteuerelement Schaltfläche. Zeichnen Sie es dort ein, wo Sie den Knopf haben möchten.

Schritt 3: Beim Loslassen der Maus erscheint «Makro zuweisen». Tippen Sie bei «Makroname» zum Beispiel den Namen AktuelleZellePlusEins ein und klicken Sie auf Neu.