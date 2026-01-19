Ganz privat im Web

Das Gleiche funktioniert auch bei dem sogenannten Geoblocking. Sind Sie zum Beispiel in den Ferien und wählen Sie sich oft mit dem Hotel-WLAN ins Internet ein. Versuchen Sie nun etwa, die Nachrichten auf SRF 1 zu sehen, so lehnt sie die Seite ab und teilt Ihnen mit, dass das angeforderte Video in Ihrer aktuellen Region nicht abgespielt wird. Schalten Sie aber einen VPN-Service ein und wählen Sie einen Schweizer Server, so sind Sie für das SRF plötzlich wieder zu Hause und die Sendungen lassen sich anschauen, Bild 8.

Aber Achtung: Manchmal erkennen die Sender oder Streaming-Anbieter den Einsatz eines VPNs und blockieren weiterhin das Abspielen. Zudem sollten Sie bei der Nutzung in Ihrem Webbrowser ein Privates- oder ein Inkognito-Fenster nutzen. Denn manchmal schauen die Webseiten auch in Ihrem Cookie-Speicher. Sie versuchen so herauszufinden, von welcher Webseite Sie gerade kommen bzw. wo Sie gerade sind. In einem Privatfenster ist das nicht möglich, da dort keine Informationen vom Surfverlauf zugänglich sind.

Übrigens: Die Tools von Nord VPN und CyberGhost sollen laut Nutzern in einschlägigen Foren beim Umgehen von Geoblocking oft die Nase vorn haben.

Tipp Killswitch: Es könnte passieren, dass die VPN-Verbindung ausfällt und so plötzlich der Schutzvorhang fällt und Sie somit samt IP-Adresse sichtbar sind. Für diesen Zweck bietet zum Beispiel F-Secure VPN die Einstellung Killswitch. Bei einem Ausfall wird die Internetleitung automatisch unterbrochen, Bild 9.