Privates Surfen in Safari

Einen Nachteil hat die Sache: Da sich interessante Videos ohne Anmeldung nicht im Google-Konto speichern lassen, müssen Sie sie anderweitig zwischenlagern, etwa in der Leseliste von Safari. Von dort aus werden sie reaktiviert, wenn Sie sich später erneut mit ­Ihrem ­YouTube-Konto anmelden.

Google-Suche

Was für YouTube gilt, gilt erst recht für die Google-Suche. Wenn Sie zum Beispiel nach Kreuzfahrten suchen und sich durch die Angebote und Destinationen klicken, dann wird Ihnen Google immer weitere Vorschläge dieser Art unterbreiten, die Ihnen gefallen könnten – natürlich von massgeschneiderter Werbung untermalt. Hingegen werden andere ­Aspekte von Kreuzfahrten zunehmend in den Hintergrund gedrängt, wie etwa die Umwelt­belastung. Wenn Sie die Google-Suche jedoch in einem privaten Fenster starten, sind die Resultate so neutral, wie es nur möglich ist.

Zweitkonten

Falls Sie bei einem Webdienst mehrere Konten führen, doch nur eines davon regelmässig nutzen, dann werden Sie bei diesem Hauptkonto angemeldet bleiben wollen. Um schnell und ohne Abmeldung auf ein anderes Konto auszuweichen, greifen Sie in einem privaten Fenster darauf zu. Diese Anmeldung wird nirgends gespeichert; wenn Sie die Website also das nächste Mal in einem gewöhnlichen Fenster ansteuern, wird das wieder mit dem Hauptkonto geschehen.

Apples Private-Relay

Sie hinterlassen also keine Spuren auf dem eigenen Rechner und brechen aus der Filterblase aus. Hingegen weiss Ihr Internet-Provider in jedem Fall, wann Sie welche Website aufgerufen haben.

Auch dagegen ist ein Kraut gewachsen: das Private-Relay von Apple, das Bestandteil des kostenpflichtigen iCloud+ ist. Allerdings reicht bereits das kleinste Abo für 1 Franken monatlich, damit Sie in den Genuss dieser Einrichtung kommen – und zwar gleicher­massen auf dem Mac, dem iPhone und dem iPad. Und das Private-Relay wirkt! Es ver­wischt die Spuren im Web so gründlich, dass nicht einmal Ihr eigener Internet-Provider weiss, auf welchen Seiten Sie sich gerade aufhalten.

Dabei geht es einzig um die Privatsphäre. Die Funktion unterscheidet sich also von einem VPN-Dienst, der gezielt einen falschen Standort vorgaukeln kann, um ein günstiges Netflix-Abo im Ausland abzuschliessen. Ausserdem wirkt Private-Relay ausschliesslich in Safari – aber nicht in einem anderen Browser oder gar in einer File-Sharing-Software.

Funktionsweise von Private-Relay

Jeder Seitenaufruf wird über zwei Internet-Relays gesendet. Ihre IP-Adresse bleibt zuerst einmal sichtbar – und zwar sowohl für Ihren Provider als auch für das erste Relay, das von Apple betrieben wird. Die angesteuerte Web-Adresse und der DNS-Abruf sind jedoch verschlüsselt, sodass beide nicht wissen, welche Seite Sie aufrufen. Das zweite Relay wird von einem Drittanbieter betrieben; es generiert eine temporäre IP-Adresse, entschlüsselt die URL und stellt die Verbindung her. So kann keine der Instanzen Ihren Rechner mit der Website in Verbindung bringen – auch keine Werber.

Die Funktion wird in der Systemeinstellung Apple-ID aktiviert, also ganz oben. (1) Klicken Sie auf iCloud. (2)