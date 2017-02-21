Programm immer als Administrator starten

Gewisse Programme brauchen für bestimmte Aufgaben Administratorberechtigung. Das kann beispielsweise ein Fenster des Windows-Explorers sein, mit dem Sie Daten löschen oder bearbeiten wollen, auf die Sie mit Ihrem normalen Benutzerkonto sonst keinen schreibenden Zugriff hätten. Oder vielleicht möchten Sie eine Kommandozeile («Eingabeaufforderung») mit Administratorrechten versehen.

Hierfür gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Lösungen, je nach dem, ob Sie ein Programm nur ausnahmsweise mit Admin-Rechten brauchen oder ob Sie eine Verknüpfung wollen, die das Programm standardmässig unter Administratorrechten ausführt.

Im Einzelfall

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Programmverknüpfung, entweder im Startmenü, auf dem Desktop oder in der Task-Leiste. Bei Startmenü- oder Desktop-Verknüpfungen entdecken Sie direkt den Befehl Als Administrator ausführen. Bei Verknüpfungen in der Taskleiste klicken Sie innerhalb des Kontextmenüs erneut mit rechts auf den Programm- oder Verknüpfungsnamen, so finden Sie denselben Befehl ebenfalls. Bestätigen Sie nach dem Klick darauf die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung oder geben Sie – falls verlangt – die Anmeldeinformationen Ihres Administratorkontos ein.

Admin-Rechte direkt in der Verknüpfung hinterlegen