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Gaby Salvisberg
14. Jan 2010
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Programme für alle Konten nutzbar machen

Problem: Einige Programme fragen während der Installation, ob sie nur dem aktuellen Benutzerkonto zugänglich sein sollen oder allen Konten. Manche Programme haben aber die Unart, nicht zu fragen und sich dann nur ins aktuelle bzw. ins Administrator-Konto zu installieren. Wie mache ich letztere für andere Konten sichtbar?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Eins müssen wir vorausschicken. Programme, die sich nicht für alle Benutzer installieren lassen, sind mit Windows XP/Vista/7 nicht wirklich kompatibel. Denn sie verletzen damit aktuelle Windows-Konventionen, an die sich jeder Entwickler halten sollte. Es wäre besser, nach einer neueren Programmversion Ausschau zu halten oder auf ein besseres Programm umzusteigen.

Wie machen Sie nun ein solches Programm trotzdem allen Benutzern zugänglich, die auf Ihrem PC ein Konto haben? Wenn Sie Glück haben, dann macht der Installer schon das meiste richtig - mit Ausnahme der Verknüpfungen im Startmenü. Was Windows XP/Vista/7 im Startmenü anzeigt, setzt sich aus den Inhalten von zwei verschiedenen Ordnern zusammen:

Windows XP:

C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme

sowie

C:\Dokumente und Einstellungen\IhrName\Startmenü\Programme

Windows Vista/7:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu

sowie

C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Sie erreichen diese Ordner in XP und Vista am schnellsten, indem Sie mit Rechts auf den Startknopf klicken und Öffnen bzw. Öffnen - Alle Benutzer wählen. Öffnen Sie dann jeweils den Unterordner «Programme», dann sehen Sie die Verknüpfungen. In Windows 7 müssen Sie sich manuell per Explorer via C:\ durchhangeln, die Ordner heissen aber gleich wie in Vista. Hier müssen Sie in den Ordneroptionen die versteckten Ordner noch einblenden.

Stecken nun die Verknüpfungen zu einem betroffenen Programm nur innerhalb des «IhrName»-Ordners? Klicken Sie den Unterordner mit den gewünschten Verknüpfungen mit Rechts an und schneiden Sie ihn aus. Fügen Sie ihn im Startmenü-Ordner von «All Users» bzw. von «ProgramData» wieder ein. Manche Anwendungen funktionieren dann problemlos mit jedem Benutzerkonto.

Sie könnten aber auch Pech haben. Normalerweise stecken die Programmdateien in C:\Programme, aber die individuellen Einstellungen und Daten des Programms gehören ins Benutzerprofil (innerhalb von C:\Dokumente und Einstellungen\IhrName\ bzw. C:\Users\IhrName\). Falls Sie es mit einer Uralt-Anwendung zu tun haben, schreibt diese nicht nur die eigentlichen Programmdateien in den Programme-Ordner, sondern auch die Einstellungen und Daten. Dort haben aber Benutzerkonten keine Schreibrechte, was unter Umständen sogar den korrekten Start des Programms verhindert. Solche Kandidaten gehören definitiv in die Mülltonne.

Was Sie da noch probieren könnten: Installieren Sie sie in einen separaten Ordner (z.B. C:\ProgName). Dann könnten Sie von den Benutzerkonten aus das Programm jeweils als Administrator starten. Oder Sie installieren die Programme direkt für jeden Benutzer separat in dessen Profilordner. Das kann funktionieren, kann aber auch zu Problemen mit Registry-Einträgen führen. (PCtipp-Forum)

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