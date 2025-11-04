Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
4. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Programme öffnen, Apple zum Trotz

Apple reagiert zunehmend restriktiv auf die Installation von Programmen, die nicht von registrierten Entwicklern stammen. Der PCtipp zeigt, wie es trotzdem geht.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Apple reagiert zunehmend restriktiv auf die Installation von Programmen, die nicht von registrierten Entwicklern stammen. Das heisst in keiner Weise, dass es sich um Schad-Software handelt. Trotzdem wird der Start mit einem patzigen Dialog verweigert A.

Um die Anwendung trotzdem zu öffnen, ist ein Ausflug in die Systemeinstellungen nötig. Gehen Sie in der linken Spalte zum Bereich Datenschutz & Sicherheit B, wo die blockierte Anwendung aufgeführt wird. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Dennoch öffnen und der anschliessenden Eingabe des Kennworts wird sie in Zukunft ohne Widerrede gestartet.

Einer nicht überprüften App wird der Start verweigert; doch mit einem Besuch in den Systemeinstellungen lässt sich das schnell korrigieren

 © Quelle: PCtiipp.ch

Kommentare

Apple Mac Software MacOS Softwareentwicklung Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare