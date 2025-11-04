Programme öffnen, Apple zum Trotz

Apple reagiert zunehmend restriktiv auf die Installation von Programmen, die nicht von registrierten Entwicklern stammen. Das heisst in keiner Weise, dass es sich um Schad-Software handelt. Trotzdem wird der Start mit einem patzigen Dialog verweigert A.

Um die Anwendung trotzdem zu öffnen, ist ein Ausflug in die Systemeinstellungen nötig. Gehen Sie in der linken Spalte zum Bereich Datenschutz & Sicherheit B, wo die blockierte Anwendung aufgeführt wird. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Dennoch öffnen und der anschliessenden Eingabe des Kennworts wird sie in Zukunft ohne Widerrede gestartet.